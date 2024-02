Serie B Femminile, il programma della 17esima giornata

Trasferta impegnativa per la Freedom FC Women che, dopo la sconfitta interna con la capolista Ternana, affronta un'altra big del campionato, il Parma. La formazione emiliana, allenata da mister Salvatore Colantuono, è reduce dal ko ad alta quota (3-1) con il Cesena che ha permesso alle bianconere di assestare il sorpasso al terzo posto in campionato. Le gialloblu hanno finora ottenuto 37 punti nelle prime sedici partite di Serie B, frutto di dodici vittorie, un pareggio e tre stop. All'andata, al termine di un match combattuto al “Paschiero”, finì 0-2 con le reti nella ripresa di Ambrosi e Kongouli. La formazione cuneese, dopo una proficua settimana di allenamenti agli ordini di mister Michele Ardito e del suo staff, proverà ad uscire dall'Emilia con una prestazione ed un risultato positivo, per continuare nel processo di crescita intrapreso. Così il viceallenatore biancoblù Marco Galletto: “Contro la Ternana abbiamo commesso degli errori, regalando troppo: abbiamo lavorato su questi aspetti, prendendo però anche ciò che di positivo si è visto, in modo da consolidare e rafforzare i concetti su cui ci stiamo concentrando. La settimana di allenamenti è stata quindi positiva e ci ha anche permesso inoltre di curare alcuni acciacchi emersi dopo l'ultima gara. Ora ci attende il Parma, un avversario forte, con individualità importanti, ma la affronteremo per strappare uno o tre punti: siamo coscienti della difficoltà e della forza dell'avversario, dovremo fare attenzione in entrambe le fasi, difensiva ed offensiva, ma ci giocheremo le nostre carte per continuare il nostro percorso verso l'obiettivo salvezza”.

Parma-Freedom FC Women si giocherà domenica 11 febbraio alle ore 14.30 presso lo Stadio “Il Noce” di Noceto ed è valevole per la diciassettesima giornata di Serie B.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA DICIASSETTESIMA GIORNATA

(Domenica 11 febbraio ore 14.30)

TERNANA-RAVENNA (ore 13)

GENOA-LAZIO (ore 13.30)

AREZZO-H&D CHIEVO WOMEN

BRESCIA-CESENA

PARMA-FREEDOM FC WOMEN

RES WOMEN-BOLOGNA

VERONA-PAVIA ACADEMY

SAN MARINO ACADEMY-TAVAGNACCO (ore 15)