Under 15 Regionali: Cit Turin-Vanchiglia 0-3

MARCATORI: pt 1’ Lupo, 34’ Amorese; st 35’+1’ Labdidi

CIT TURIN (4-4-2): Barbaro 7; Mauri 6.5, Petrini 6.5,Lia 6.5, Sacco 6.5; Princi 6 (35’+2’ st Cappello sv), Lo Certo 6 (31’ st Elmazaj sv), Siazzu 6, Lombardi 6 (25’ st. Masino sv); Borio 6, Omri 6 (24’ pt Carriero 6). A disp. Annese, Masino, Piro. All. Gigliotti.

VANCHIGLIA (4-3-3): Porcu 6; Amorese 7, Olivero 6.5, Lorusso 6.5 (4’ st Druetta), Mastrototaro 6.5 (25’ st D’Anghela sv); Clemente 6, Catanzaro 6.5 (10’ st Manca 6), De Gregorio 6 (15’ st Montaldo 6); El Meskin 6.5 (9’ st Labdidi 6.5), Lupo 7(18’ st De Gregorio 6), La Piana 6 (4’ st Ledda 6). A disp. Fini, D’Anghela. All. Zarra.

ARBITRO: Kamwo di Torino

NOTE: Amm. Catanzaro, Manca. Al 7’ st Barbaro sbaglia un calcio di rigore.

Vittoria non senza fatica per il Vanchiglia, che sul campo del Cit Turin trova subito il vantaggio, ma poi per tutta la partita deve lavorare molto per confermare i tre punti. I padroni di casa dal canto loro escono da questa sfida con la consapevolezza di poter migliorare: la difesa più battuta del girone oggi ha lavorato bene, limitando il passivo, aiutato dalla sorpresa Barbaro: centrocampista adattato in porta che tra i pali non sfigura.

Il Vanchiglia passa subito in vantaggio: primo giro di lancette e Lupo ribadisce in rete la respinta corta di Barbaro sulla conclusione di El Meskin. Gara in discesa, ma gli ospiti continuano il forcing offensivo, alla ricerca del raddoppio: la squadra di Zarra ci prova in un paio di occasioni con le conclusioni da fuori, ma i tiri di Amorese prima e Clemente poi non trovano lo specchio della porta di un soffio. Nonostante si giochi principalmente nella metà campo del Cit Turin i padroni di casa sembrano tenere botta: la difesa chiude gli spazi e quando il Vanchiglia entra in area per tirare con De Gregorio, Barbaro si fa trovare pronto. Nel finale di tempo hanno anche una chance con Borio, che calcia dal limite, ma la conclusione è centrale e Porcu blocca a terra. Al 34’, dopo tanto attaccare, il Vanchiglia trova il gol della sicurezza con Amorese, che prima si vede salvare il suo colpo di testa sulla linea da Lia, ma sugli sviluppi dell’azione il pallone gli torna sui piedi e con una conclusione potente manda la palla sotto l’incrocio.

La ripresa si apre con il Cit Turin alla ricerca di un gol che possa permettergli di riaprire la gara. L’occasione si presenta al 7’, quando l’arbitro comanda un calcio di rigore per un tocco di mano nell’area del Vanchiglia. Dal dischetto va Barbaro (oggi per l’emergenza in porta, ma di ruolo centrocampista), che però calcia alto. Dopo lo spavento il Vanchiglia riprende il controllo del gioco, ma decide di limitarsi ad amministrare il risultato, con qualche sporadica conclusione su cui Barbaro si fa trovare sempre attento. Nel finale altra occasione, la più netta della ripresa per il Vanchiglia, con De Gregorio che ci prova di potenza dal limite: Barbaro respinge anche questa e sulla ribattuta Ledda perde il momento buono per ribadire in rete, permettendo alla difesa di tornare in posizione e chiuderlo. Alla fine però il 3-0 arriva e lo segna Abdidi, che trova la conclusione giusta sul secondo palo dopo essersi accentrato dalla sinistra per concludere con l’interno destro.