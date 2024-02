Under 16 Regionali: Bacigalupo-Sisport 1-10

MARCATORI: pt 6’ Campisi, 10’ Delmonaco, 27’ Baumgartner, 34’ rig., 36’ Campisi; st 16’ Ferraris, 21’ Bessone, 22’ Ferraris, 25 st Amadin, 28’ Lentini, 37’ Ayachi

BACIGALUPO (4-4-2): Terrosi 6 (9’ st Errario 6); Pelucelli 6, De Rosa 6, Hoxha 6, Di Capua 6; Carvalho 6 (1’ st Di Luca), Livoni 6, Youssif 6, Di Meo 6; Mussi 6 (17’ st Lentini 6), La Rosa 6. A disp. Grippo. All. Di Capua.

SISPORT (4-3-3): Spinelli 6; Macrì 6.5 (18’ st Irimescu), Giammarco 6.5 (1’ st Duò 6.5), Benjamaa 6.5, Ayachi 6.5; Ummarino 7, Ferraris 7.5, Bessone 7 (25’ st Cugliero 6); Baumgartner 7, Campisi 8 (1’ st Amadin 7), Delmonaco 7 (9’ st Cugliero 6.5). A disp. Santi, Italiano. All. Bisecco.

ARBITRO: Deda di Torino

NOTE: Amm. Campisi, Giammarco; Lentini

Vittoria senza troppe difficoltà per la Sisport, che sul campo del Bacigalupo si impone con una ottima prestazione, decisiva per arrivare in fiducia allo scontro della prossima settimana contro l’Alpignano. Un passo indietro del Bacigalupo invece rispetto alla scorsa settimana, quando contro l’STS si erano visti alcuni miglioramenti.

Partita che inizia subito bene per gli ospiti, che al 6’ passano in vantaggio: cross in mezzo per Campisi che di testa anticipa il portiere e infila l’1-0. Pochi minuti dopo arriva il raddoppio dei bianconeri: questa volta Campisi mette dentro l’assist per Delmonaco che con un rasoterra infila in rete. Il Bacigalupo risponde con la punizione di La Rosa, che da posizione defilata prova a sorprendere il portiere, ma il suo pallone finisce sopra la traversa. La Sisport va vicinissimo al trsi con Bessone, che si coordina dal limite dell’area e ci prova al volo, ma il pallone picchia sulla traversa. Risultato non diverso per Baumgartner, che ci prova dal limite anche lui, ma mancando la porta di un soffio. Al 27’ però finalmente arriva il 3-0: palla dentro di Ummarino sul primo palo dalla trequarti, movimento di Baumgartner ad anticipare difensore e portiere e di testa trova la rete. Nel finale Campisi fa tripletta: prima dal dischetto, con una conclusione che spiazza Terrosi, poi nel giro di pochi minuti ribadendo in rete su una mischia nell’area dei padroni di casa a seguito di un corner.

Nella ripresa i ritmi si abbassano, complice il risultato già al sicuro e alle rotazioni delle due squadre: non è un caso allora che il 6-0, a firma Ferraris, arrivi su una palla da fermo, con una punizione dal limite che pennella sopra la traversa e sotto l’incrocio. Attorno al 20’ poi la Sisport piazza altre due reti: la prima con Bessone, servito da Baumgartner in profondità e poi, un minuto dopo, arriva anche la doppietta di Ferraris. Al 25’ anche Amadin si inserisce nel tabellino dei marcatori, con una bella rete in cui si mette in proprio e, accentrandosi dalla sinistra, infila. Il Bacigalupo nel finale trova il gol della bandiera con Lentini, terminale di una bella azione dei padroni di casa con un gran tiro a giro. Nel finale gli ospiti fanno cifra tonda con Ayachi: dribbling ad entrare in area e rasoterra per la rete numero 10.