Freedom FC: i risultati del weekend

Nel fine settimana che ha visto la Serie B espugnare Noceto, battendo il Parma 2-1, sono scese in campo anche altre due formazioni della Freedom FC Women. La Primavera 2 raccoglie un punto di prestigio contro la capolista Como: sul sintetico amico del “Parco della Gioventù”, le ragazze di mister Enrico Morengo mettono in campo una prestazione gagliarda, fatta di sostanza e compattezza, concedendo relativamente poco ad una big del torneo. Sotto porta, succede tutto negli ultimi 15', dopo lo 0-0 all'intervallo: padrone di casa che, dopo aver conservato il pari grazie ad un paio di ottimi interventi di Basso, passano grazie alla zampata di Sarale, brava ad approfittare di una mancata trattenuta del portiere (anche a causa della pioggia) su calcio di punizione dalla trequarti calciato da Mellano; Como che cambia modulo, inserendo giocatrici offensive e ribalta il risultato: le cuneesi, però, non mollano e, al 90', Robione su punizione pesca in area Ghiglia che anticipa tutti e regala un 2-2 preziosissimo. Così mister Morengo: “Avevamo voglia di riscatto dopo la deludente prova di Brescia e, già in settimana, le ragazze si sono allenate con grande concentrazione per affrontare la capolista, avversaria che tra l'altro aveva subito solo 2 reti finora in tutto il campionato. Abbiamo giocato da squadra, con organizzazione e lavorando bene a centrocampo, dimostrando carattere”.

Prossimo turno: sabato 2 marzo (ore 14.30) Chievo-Freedom FC.

PRIMAVERA 2

FREEDOM FC-COMO 2-2

RETI: Sarale, Ghiglia.

FREEDOM FC: Basso, Ferreri, Aime, Ghiglia, Boccardo, Marino, Robbione, Mellano, Sarale, Infossi, Macagno. Petre, Ghigo, Calidio, Cozzo, Pechenino, Demuro. All. Morengo.



Sconfitta invece per la Futsal: nella prima di ritorno del campionato di Serie C1, la Freedom FC perde 5-2 nella lunga trasferta di Alessandria, contro il Lisondria: inizio positivo per le biancoblu, in grado di creare un paio di buone occasioni, prima di subire l'1-0 avversario; pareggio di Picco e fase di sostanziale equilibrio, prima della stessa numero 6 per un colpo alla testa. Nel finale di frazione, alessandrine che tornano in vantaggio andando a riposo sul 2-1. Nella ripresa il Lisondria allunga e, non basta Giraudo (gol del provvisorio 4-2): le padrone di casa chiudono sul 5-2. “Una gara al di sotto delle potenzialità, in cui non siamo riuscite a rispettare il piano partita: è mancata la giusta grinta e la coralità nelle idee” ha sottolineato mister Corrado Capellani al termine.

Prossimo turno: domenica 18 febbraio (ore 21) Freedom FC-Elledì (Palazzetto Dordo, Peveragno)

CALCIO A 5 – SERIE C1

LISONDRIA-FREEDOM FC 5-2

RETI: Picco, Giraudo

FREEDOM FC: Lanzetti, Bongiovanni, Picco, Giraudo, Stoppani, Finocchiaro, Chiapello, Pittavino. All. Capellani.