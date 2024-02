Viareggio Cup, altro pari per la Rappresentativa: 1-1 contro l'Avellino

Non sembra trovare pace la Rappresentativa Serie D di Giuliano Giannichedda, che quest'oggi è impattata nuovamente sul pareggio nella seconda giornata della Viareggio Cup. La selezione Under 18 non è andata oltre l'1-1 contro l'Avellino, vanificando il vantaggio che aveva conquistato con Bianchi sul dischetto al 5' nella ripresa, quando i campani hanno acciuffato il pari con Fusco in una mischia che ha favorito l'Avellino. Un pari maturato su un campo ai limiti della praticabilità, il “Pagni” di San Miniato (PI), e che rischia ora di compromettere il cammino della Rappresentativa LND, chiamata a vincere a tutti costi nella terza e ultima gara del girone con i nigeriani del Mavlon a punteggio pieno dopo il successo per 2-1 sugli Jovenes Promesas.

RAPPRESENTATIVA SERIE D-AVELLINO 1-1

MARCATORI: 5’pt rig. Bianchi (R), 26’st Fusco (A)

RAPPRESENTATIVA SERIE D (4-2-3-1): Tirelli; Rotondi, Primasso, Mancini (Cap.), Nisci (40’st Bucci); Virgilio, Borgia; Balba (12’st Balba), Ascione (4’st Lettieri), Bassanini (12’st Izzo); Bianchi (30’pt Isufi). A disp: Graziani, Calvosa, Di Fino, Antolini, Valenti, Saccomanni, Giacona, Corriere. All: Giannichedda

AVELLINO (3-5-2): Iannaccone; Accetta, Solaro, Codraro (44’st Esposito); Mundula, Palamara (20’st Gomis), Arzillo, Caporello, Mutanda (24’st Piscopo); Fusco (44’st Olivo), Campanile. A disp: Greliak, Pizzella, Barone, Stano, Francese, Ruopoli, Buono, Lanzone, Giunto, Della Porta. All: Biancolino

ARBITRO: Improda di Empoli

ASSISTENTI: Venturi e Norgiolini di Arezzo

AMMONITI: Palamara (A), Primasso (R)

NOTE: Recupero 3’ + 4’

Al termine della sfida contro l'Avellino, il selezionatore della Rappresentativa Under 18, Giuliano Giannichedda, ha parlato così ai microfoni della LND: "Ovviamente mi dispiace per aver pareggiato subendo il gol nell’unica situazione scivolosa concessa all’avversario. Il campo non ci ha aiutato ma i ragazzi ce l’hanno messa tutta meritando il vantaggio, controllando il gioco e l’avversario. Posso solo ringraziare la squadra per quello che ha dato. Ora ci giochiamo tutto nell’ultima gara. Dobbiamo continuare a giocare con la stessa determinazione".