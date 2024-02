Presentato il progetto “il calcio è di tutti”: la nota del CR Piemonte

Non sempre e solo calcio giocato, ogni tanto a far notizia è anche ciò che accade fuori dal rettangolo di gioco. E' il caso di ciò che è accaduto ieri mattina presso l'Università di Torino dove, a far da protagonista erano l'inclusione, il calcio e, appunto l'università (che ha organizzato il convegno). Presenti le massime istituzioni del mondo del calcio giovanile e dilettantistico: la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Divisione Calcio Paralimpico Sperimentale, la Lega Nazionale Dilettanti e il Comitato Regionale LND Piemonte Valle D’Aosta hanno preso parte. Ma non solo, poiché erano presenti anche i vertici regionali e locali del Piemonte con i rispettivi Assessorati allo Sport e alle Politiche Sociali; il Consiglio Regionale del Piemonte.