Serie B Femminile: Freedom FC-RES Women 2-2

RETI: 45’+1 e 54′ Boldrini (R), 81′ e 83′ Burbassi (F)

FREEDOM FC WOMEN (4-3-1-2): Fedele (35′ Passarella), Asta, Giatras, Zito, Devoto (90′ Marrone); Di Lascio (90′ Aime), Vazquez (61′ Fadini), Mellano, Serna (61′ Battaglioli); Martin, Burbassi. A disp. Servetto, Bruni, Ara. All. Ardito.

RES WOMEN (4-4-2): Maurilli, Fracassi, Simeone, Liberati, Clemente; Massimi, Boldrini (71′ Iannazzo), Naydenova, Petrova; Montesi (71′ Verrino), Nagni. A disp. Tamburro, Duchnowska, Fabbroni, Pezzi, Comodi, De Bona. All. Galletti.

ARBITRO: Laganaro di Genova (Puerto di Gallarate e Crippa di Lecco)

AMMONITE: Devoto (F), Simeone, Boldrini, Maurilli (R)

(Credit Susanna Gerbaudo - Freedom FC Women)

Un pari di puro orgoglio. La Freedom FC Women, dopo il colpo da tre punti di Noceto, dimostra ancora carattere e voglia di non mollare, riacciuffando nel finale, in rimonta, la RES Roma: sotto 0-2 la compagine di mister Ardito ha la forza di crederci e, anche con l'ausilio dei cambi operati in corsa, esce per la prima volta in questa Serie B con un risultato positivo dalle mura amiche del “Paschiero”. Un altro mattoncino ed un bicchiere che può considerarsi mezzo pieno, quindi al di là degli errori e delle situazioni da rivedere, per le cuneesi, impegnate nella corsa salvezza.

Padrone di casa che schierano in porta Fedele, difesa con Asta, Giatras, Zito e Devoto; a metacampo Di Lascio, Vazquez e Mellano, con Serna a svariare alle spalle di Martin e Burbassi. 4-4-2 per la Res: Montesi e Nagni davanti; a centrocampo Massimi, Boldrini, Naydenova e Petrova, difesa formata da Fracassi, Simeone, Liberati e Clemente a protezione di Maurilli. La prima frazione è a larghi tratti equilibrata, combattuta e, anche, spezzettata: la prima chance arriva al 7', da fermo, con la punizione di Nagni che costringe Fedele alla deviazione in corner; la Freedom risponde al 13' quando Mellano crossa da destra, Asta colpisce al volo in area, mandando fuori di poco. Passano altri 4' e Nagni, sempre insidiosa con il pallone fra i piedi, scarica per Massimi che da posizione centrale apre il piatto, fuori. Al 35' imprevisto per la formazione di casa: problema muscolare per Fedele dopo una presa, il portiere è costretto ad uscire ed al suo posto dentro Passarella. Primo tempo che sembra destinato a terminare a reti bianche, ma non è così: nel recupero, Nagni riesce ad allungare con la punta un lancio lungo, favorendo l’inserimento di Boldrini che, in area, infila l'estremo difensore avversario. Doccia fredda all'intervallo che diventa gelida in avvio di ripresa per le piemontesi: al 54′ la stessa Boldrini fa tutto da sola, avanzando centralmente con spazio e trovando il jolly dai 25 metri sotto l’incrocio, 0-2. Mister Ardito ci prova con i cambi, inserendo subito Fadini e Battaglioli, e viene premiato con una veemente risposta da parte della squadra, che sale di tono, conquista campo e spinge, con forza e determinazione, creando occasioni per riaprire il match: al 66′ bell’affondo della stessa Battaglioli a sinistra, cross per Burbassi, la quale stoppa ma non riesce ad inquadrare la porta; al 70′ altra opportunità: Fadini pesca ancora Burbassi che mette subito in mezzo per Martin, tiro di prima intenzione dell’attaccante spagnola, centrale. Al 75′ lancio lungo di Zito, Martin arpiona e batte, ancora facile per Maurilli; 4′ e Zito si propone di nuovo, avanzando e crossando: Burbassi gira di testa, a lato. Il forcing cuneese si trasforma in rimonta nel finale, con un uno-due fulminante: al minuto 81 Mellano smista su Battaglioli che vola a sinistra, cross basso perfetto per Burbassi che gira in porta, riaprendo i conti. Il “Paschiero” si scalda e spinge le cuneesi verso il pari 2' dopo: gran palla tagliata di Martin dalla fascia sinistra, Burbassi di testa fa 2-2 per il boato dalle tribune. Negli ultimi minuti l'assalto è di marca biancoblu, ma allo scadere del recupero, il match point è sui piedi di Iannazzo che raccoglie una respinta corta della difesa locale, stoppa e tira, concludendo alto di un soffio. Finisce 2-2, così mister Ardito: “Una partita dentro la partita: l'avevamo preparata bene ma siamo andati sotto per due errori nostri e questa è la cosa che mi rammarica maggiormente. La fortuna ha anche girato poco, ma sotto di due gol abbiamo dimostrato carattere e ci abbiamo creduto tanto: le ragazze sono state brave ad interpretare il cambio tattico al volo, passando al 3-5-2, meritando il pareggio e forse anche qualcosina di più. Sono un po' arrabbiato per i gol concessi in gare in cui i punti pesano, ma guardo il lato positivo: due risultati utili, primo punto in casa e, sotto di due reti contro un avversario che giocava per qualcosa di importante, l'abbiamo ripresa, anche se è mancato il tocco finale”.