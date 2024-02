Under 14 Regionali: Vanchiglia-Sisport 1-1

MARCATORI: st 4’ Camoriano, 35’+2’ Castrignano

VANCHIGLIA (4-4-2): Careggio 6.5; Battiston 6,Vailatti 6.5, Condello 6.5, Aamer 6; Restivo 6.5 (9’ st Millico 6), Abouzid 6, Aniello 6 (9’ st Zanforlin), Lopez 6.5; Camoriano 7, Ordisci 6. A disp. Scalmato, Corraro, Passalacqua, Napolitano, Badreddine, Lo Riso. All. Iovino

SISPORT (4-3-3): Russo 6 (1’ st Falca 6); Guzun 6.5 (8’ st Caramassi 6), Vietri 6, D’Attoli 6, Manes 6; Albanese 6 (13’ st Lonardo 6), Lauriola 6.5, Cocciolo 6; Castrignano 7, Milan 6 (1’ st Petralito 6), Leone 6.5. A disp. Onofrio, Baltera. All. Gallo.

ARBITRO: Rossano di Torino

NOTE: Amm. Restivo; D’Attoli



Partita piena di emozioni tra Vanchiglia e Sisport, con i padroni di casa che sfiorano la vittoria per vedersi recuperare negli ultimi minuti di gioco. Rimane invariato quindi il distacco in campionato, con la sicurezza che entrambe si giocheranno la vetta fino alla fine.

La partita è subito piena di occasioni fin dalle prime battute: a rendersi subito pericolosi ci pensano i padroni di casa con Abouzid che prova la deviazione al volo, ma non trovando la porta. La Sisport risponde con Cocciolo, che su un corner si apposta sul secondo palo e prova il tiro ad incrociare al volo, non trovando però neanche lui la porta. Entrambe le squadre, fin dalle prime battute, interpretano molto bene le richieste degli allenatori, con il Vanchiglia che gioca in verticale, cercando l’ampiezza e la profondità con gli inserimenti degli esterni, mentre la Sisport gioca cercando il possesso, cercando di avere il controllo del pallone con una fitta rete di passaggi. Al quarto d’ora Leone si mette in proprio, saltando tre avversari e servendo Milan per la conclusione, murata da Careggio in uscita. Con il passare dei minuti gli ospiti iniziano a prendere più campo, ma la difesa del Vanchiglia tiene botta e il primo tempo finisce con il risultato ancora fermo sulla parità e senza reti.

Nella ripresa il Vanchiglia scende in campo con maggiore decisione: subito Restivo a rendersi pericoloso con una conclusione da distanza ravvicinata che Falca para in due tempi. Al 4’ il risultato si sblocca: azione per vie centrali del Vanchiglia che mette Camoriano a tu per tu con il portiere e conclusione che batte sul palo e poi entra in rete. La Sisport risponde subito con una doppia chance: prima il neo entrato Petralito ci prova con un tacco volante che prende una strana parabola e finisce sulla traversa: sulla ribattuta conclude Cocciolo, ma Careggio in uscita lo mura. Dopo quella occasione però gli ospiti non riescono a ripetersi e con il passare dei minuti la partita si fà più confusa, con molti errori dovuti alla tensione (pur rimanendo una partita corretta) e le occasioni diventano più rare, per merito anche della difesa granata, che si chiude con ordine e non concede più nulla. Nel finale però la Sisport ottiene il pareggio con Castrignano, che recupera il pallone su una mezza mischia e conclude di potenza dove il portiere non può arrivare.