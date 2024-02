Under 17 Regionali: Albese-Asti 0-6

MARCATORI: 19’ pt, 18’ st Minzala (AS), 28’ pt Isoldi (AS), 5’ st Feraru (AS), 7’ st Palazzo (AS), 38’ st Montrucchio (AS).

ALBESE: Mollo, Casetta, Bruno, Ravera, Predulescu, Barbero (21’ st Incastrone), Buffa (40’ st Vinai), Curcio, Xheka, Imarhiagbe (7’ st Manfredini), Zichella (1’ st Arnero). A disp. Aloi, Bongiovanni, Carosso, Costa. All. Cantagallo.

ASTI: Xheka, Restivo (20’ st Huzum), Bodrito, Dovico, Isoldi (23’ st Gissi), Cardinale (40’ st Borrasi), Palazzo, Daghino (9’ st Montrucchio), Feraru (14’ st Mo), Zire (17’ st Mana), Minzala (37’ st Miraglia). A disp. Gilardenghi, Giardino. All. Biancardi

ARBITRO: Olivero di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Curcio (AL), Dagnino (AS). Espulso: Bodrito (AS).

Galletti al festival del gol, con l’Albese finisce 0-6 in una partita senza storia dal primo al novantesimo minuto. Gli astigiani proseguono il loro cammino senza inciampare sul campo dei biancazzurri rifilando una vera e propria goleada e lezione di calcio agli avversari.

I padroni di casa scendono in campo con un 3-5-1-1, con Buffa alle spalle del pivot Xheka e con Bruno a gestire il terzetto difensivo. È, invece, un 4-3-1-2 il modulo scelto da mister Biancardi, in cui Zire agisce da fantasista, sulla trequarti, dietro alle due punte centrali Feraru e Minzala.

La prima frazione di gara si apre con l’Albese propositiva che non si fa intimorire dagli avversari e lotta con le unghie e con i denti su ogni pallone cercando di trovare risorse in contropiede. L’Asti si accende gradualmente e al 19’ sblocca il match su calcio piazzato: Zire serve un cross tagliato con il contagiri sul quale interviene di piattone Minzala a spingere il pallone in porta.

I Galletti aumentano i giri del motore e, a metà primo tempo, si portano sullo 0-2 grazie allo spunto nella mischia di Isoldi che gira in rete il pallone vagante.

Dopo una prima parte di gara di sacrificio e sofferenza, nella seconda frazione l’Albese esce mentalmente dalla partita e si fa travolgere dall’uragano astigiano che non fa sconti a nessuno. Nel giro di due minuti l’Asti si impone e chiude la partita: prima Feraru si fa trovare pronto sullo sfortunato tentativo di Zire che si infrange sulla traversa, spingendo di testa il pallone in rete, poi, dopo 120 secondi, Palazzo scatta, servito con i tempi giusti, sulla corsia di destra e buca il portiere sul primo palo.

L’Albese è in totale confusione e, al 63’ minuto, incassa il quinto gol della giornata: Minzala, riceve il pallone all’altezza del dischetto del rigore e, con una precisione meticolosa, lo infila in buca ad angolo. Nulla da fare per il numero 1 biancazzurro Mollo che, sconsolato, vede gonfiarsi la rete per l’ennesima volta.

Il ritmo in campo cala con il passare dei minuti, come anche l’attenzione e la concentrazione che costano lo 0-6 all’Albese: tutti i giocatori sono intorno al direttore di gara a protestare, Montrucchio è scaltro a battere la punizione di soppiatto e a cogliere di sorpresa la difesa avversaria, appoggiando agevolmente il pallone in porta.