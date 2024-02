Under 17 Regionali: Albese-Asti, le interviste

Prosegue a gonfie vele il cammino dell’Asti verso i play-off che distano solamente un punto dopo la striscia positiva di risultati delle ultime giornate. Continuano invece le difficoltà in campionato per l’Albese che dovrà, da qui a fine stagione, lottare, ad ogni partita con grinta e determinazione, per sperare di raggiungere l’obiettivo salvezza.

Al termine del match il mister di casa Giovanni Cantagallo ha dichiarato: “Sapevamo della forza dell’Asti, che da anni milita nel campionato regionale. Siamo partiti bene ma le ingenuità dei primi due gol ci hanno tagliato le gambe. Sono ragazzi non abituati a queste categorie, non abituati ai regionali . Non è, tuttavia, contro queste tipologie di squadre che dobbiamo fare punti ma contro quelle del nostro livello per cercare di raggiungere i play-out. Oggi ho visto qualcosa di buono in campo ma la concentrazione è l’aspetto che ci penalizza maggiormente; più si sale di categoria, maggiore deve essere l’impegno e la dedizione”.

Queste invece le parole del mister dell’Asti, Marco Biancardi: “Come tutte le partite da qui ad inizio stagione, abbiamo approcciato nel modo giusto e siamo stati bravi a rimanere concentrati per tutti i novanta minuti, soprattutto in un momento della stagione delicato in cui ogni partita può essere decisiva. I nostri obiettivi sono chiari da inizio stagione: raggiungere i play-off e far crescere questi ragazzi per prepararli alla Juniores Nazionale”.