Rappresentativa Under 16, ufficiali le convocazioni

È tutto pronto per il nuovo raduno della Rappresentativa sperimentale Under 16, che si riunirà nella giornata di martedì 28 febbraio. L’appuntamento è fissato per le 14 al campo di Via alle Fabbriche di Caselle. Il raduno consentirà al mister Roberto Virardi di riorganizzare le idee sul gruppo da portare per i prossimi impegni della Rappresentativa.