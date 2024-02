Lutto nel calcio giovanile: baby portiere muore a soli 12 anni

Tutto il calcio giovanile è in lutto: dramma nel Torinese dove Andrea Vincenzi , 12enne e portiere degli Esordienti del Gassino San Raffaele , è morto mercoledì scorso per un arresto cardiaco all'ospedale Regina Margherita di Torino. Dopo esser stato visitato all'ospedale di Chivasso (Torino) nel pomeriggio, per una sospetta polmonite, il baby portiere era stato dimesso. Le condizioni nelle successive ore si sono aggravate, e nella notte è stato ricoverato all'ospedale Regina Margherita, dove però era arrivato già in arresto cardiaco. I medici, invani, hanno provato a rianimarlo. Ma non c'è stato nulla da fare. Adesso verrà aperta un'inchiesta dalla procura per far luce su quanto accaduto.

Nel frattempo, nella giornata di ieri il club del piccolo Andrea sui social aveva rilasciato questo comunicato: "Il Gassino San Raffaele, nella figura di tutto il consiglio direttivo, si stringe con forza intorno ai genitori di Andrea Vincenzi, nostro giovanissimo atleta classe 2011 che è prematuramente ed improvvisamente scomparso questa notte. La tragedia ci ha colpiti profondamente lasciando in tutti noi un profondo dolore e sgomento. Da tutto il Gassino San Raffaele, alla nostra Valeria ed al papà Roberto, le più sentite condoglianze e la vicinanza in questo momento immensamente doloroso per la grave perdita".

Travolto dai messaggi di cordoglio, la società del piccolo Andrea nelle scorse ore ha rilasciato una nuova nota: "Il Gassino San Raffaele, ringrazia commosso, quanti in queste ore hanno voluto testimoniare il cordoglio e la vicinanza in questo doloroso momento, la tragica scomparsa del nostro atleta ANDREA VINCENZI, che ci ha colpiti profondamente lasciandoci sgomenti, lacerandoci il cuore e lasciandoci con un vuoto incolmabile. Tantissimi i messaggi ricevuti, dalla #LND Piemonte e Valle D'aosta, a tante società di calcio di Torino e provincia e del Piemonte, a tante autorità, a tanti tifosi e semplici cittadini. Tantissimi, migliaia. Un ringraziamento particolare, vogliamo rivolgerlo, al Torino Football Club e al suo Presidente, URBANO CAIRO, che hanno voluto esserci vicini con il toccante messaggio di condoglianze e vicinanza letto ieri pomeriggio allo stadio comunale di Torino, poco prima dell'inizio della gara del campionato di Serie A. Questo weekend tutte le squadre del GSR, scenderanno in campo con il lutto al braccio e un vuoto immenso nel cuore. Nei prossimi giorni, appena ci sarà possibile farlo, comunicheremo il giorno e l'ora del funerale, che in ogni caso si terrà nel nostro Stadio "Valentino Bertolini", di Gassino Torinese. ANDREA rimarrà sempre nei nostri cuori. Ora starà giocando a difendere la porta del Paradiso, a prendersi gli applausi degli Angeli e di tutti noi, per le sue parate e i suoi voli, come nella nostra porta che ha sempre difeso. Ti vogliamo bene ANDREA, siamo con il cuore a pezzi, tutti, ci hai lasciato improvvisamente, non ti dimenticheremo mai, sarai sempre con noi, con i tuoi compagni di squadra, nei nostri cuori e in ogni partita ci sarai sempre tu a difendere in porta con le tue parate per far vincere la squadra. Sarai per sempre il nostro "campione", il portiere del Gassino San Raffaele. PER SEMPRE!".