Under 15 Regionali: Cumiana-Pinerolo 1-0

CUMIANA-PINEROLO 1-0

MARCATORE: 34' st Alfano.

CUMIANA SPORT (4-2-3-1): Norcia, Savino (30' st Magnone), Pepi, Zara (20' st Magnone), Mauro, Vietti, Galetto, Satta (16' st Pussetto), Calonico, Alfano, D'Agostino. A disp. Vasciaveo, Mitarotonda, Erriu, Crincoli, Adamo, Vola. All. Savino.

PINEROLO (4-3-3): Piciano, Pau, Costa, Buraci, Valè, Mana, Ravera, Ponticelli (20' st Marangoni), Penno, Bruna (15' st Moresco), Buzzi (24' st Breuza). A disp. Favano, Falsone Rosario, Termine, Mellano, Pitzus. All. Primerano.

ARBITRO: Balbo di Pinerolo.

Derby d'alta quota quella andata in scena sabato pomeriggio tra Cumiana e Pinerolo. I padroni di casa erano reduci dalla vittoria esterna sul campo del fanalino di coda Pedona, superato agilmente con un 4-0 maturato nella prima frazione di gioco. Erano invece cinque i successi consecutivi del Pinerolo, fra i quali spiccava sicuramente quello di misura arrivato in quel di Vinovo, sul campo della capolista allora imbattuta Chisola. A decidere quel match fu Ravera, autore di una prestazione eccezionale anche oggi. I suoi spunti sull'esterno non sono però bastati al Pinerolo che esce con le ossa rotte dal derby col Cumiana, al termine di una sfida combattuta e in costante equilibrio fino all'ultimo respiro, quando Alfano in contropiede ha spezzato la parità.

Ma andiamo con ordine. Padroni di casa schierati con un 4-4-1-1, dove Satta ha il compito di imbeccare l'ex di giornata Calonico, autore di 12 reti l'anno scorso con i biancoblù. Quest'anno invece, il centravanti è il capocannoniere del Cumiana con 8 gol all'attivo. Risponde il Pinerolo di Primerano con la difesa a tre e Bruna alle spalle dell'ex Fossano Bruna. Formazione collaudatissima per gli ospiti, che dopo una manciata di minuti sfiorano il vantaggio con Vale che sciupa da buona posizione l'appoggio di Penna calciando alto. Poco dopo Pinerolo ancora pericoloso, questa volta da palla inattiva. Calcia Costa in modo insidioso in mezzo all'area, dove da un batti e ribatti per poco gli ospiti non la sbloccano. Risponde il Cumiana con Alfano prima e Calonico poi, ma in entrambi i casi è il controllo orientato a deficitare, favorendo il recupero della difesa.

La ripresa è più vivace, soprattutto per merito degli ospiti che alzano il baricentro e soprattutto la linea del pressing. Nei primi dieci minuti le chances a tinte biancoblù si sprecano. Grande protagonista è Buraci che per ben due volte manca l'appuntamento con il gol di testa da pochi passi. L'occasione più ghiotta capita sui piedi di Ponticelli, il cui inserimento senza palla non viene letto per tempo dalla difesa dei padroni di casa, ma per fortuna del Cumiana ci pensa il buon Norcia in uscita a negare il gol. Il Pinerolo continua a sciupare sotto porta, e quando sbagli tanto, prima o poi subisci. E puntualmente il gol è arrivato. Imbucata di D'Agostino per Alfano che si fa trenta metri indisturbato prima di finalizzare con grande freddezza il gol che vale il derby. Settimana prossima due sfide molto impegnative per entrambe le squadre. Il Cumiana sarà ospite del Centallo, formazione in piena corsa playoff, mentre il Pinerolo farà gli onori di casa alla Cheraschese, in una sfida determinate per gli equilibri della parte alta della classifica, in particolare del secondo posto.