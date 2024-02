Under 16 Regionali: Rosta-Lucento 2-3

MARCATORI: 18’ Cirri (L), 43’ Sogos (L), 1’st Bruni (L), 8’ Cannone (Ro), 30’st Carretta (Ro)

ROSTA (4-2-3-1): Mengoni, Soldano, Carretta, Maffei, Caruso, Dabeni, Surdo (39’st Alotto), Mandrini, Cannone, Vettorello, Ferrara (24’st Grosso). A disp.: Spatolisano, Burlui, De Lorenzo, Barardo, Baron. All.: Munno.

LUCENTO (4-2-3-1): Amodio, Parise, Cutrupi, Morlano, Trione, Macrì (26’st Saviano), Perucca (18’st Ferraris), Sogos (35’st Tuccio), Berardelli (37’st Bissal), Cirri (43’st Pedalino), Bruni. A disp.: Beruto, Saviano, Patrone, Ikeh, Brescia. All.: Balluardo.

ARBITRO: Diego Converso di Collegno

ROSTA – Se il calcio è emozione, allora Rosta-Lucento è stato il suo manifesto per eccellenza. Le due squadre hanno messo in scena un vero e proprio spettacolo, seppur in modi diversi. La formazione di casa ha giocato la sua partita più bella dall’inizio di stagione, quella ospite probabilmente la più brutta ma quel che è certo è che gli spettatori non sono rimasti delusi, come testimoniano gli applausi poco dopo il triplice fischio.

La decide alla fine un super gol di Bruni dopo trenta secondi dall’inizio del secondo tempo, ma la sensazione è che il Lucento esca dal Comunale di via Ponata con un leggero mal di testa per via delle tante occasioni da gol create dal Rosta. Mal di testa, dicevamo, ma anche tanto entusiasmo perché alla fine sono tre punti preziosi, arrivati non per caso, in quanto i gol alla fine vanno realizzati e il Lucento in questo è stato perfetto: 3 tiri, 3 gol, di cui due molto belli.

Tre gol arrivati in tre momenti chiave. Sì, perché il Rosta controlla la partita dall’inizio e al 3’ potrebbe passare avanti con Cannone, che però non realizza un rigore in movimento colpendo il pallone debolmente. I ragazzi di Munno non si disuniscono, anzi continuano a creare mostrando un gioco fatto di pressing e possesso, ma è il Lucento a passare in vantaggio al primo tiro in porta. Al 18’ Cirri sblocca il risultato con una rasoiata imprendibile per Mengoni che ammutolisce il Comunale. La rete non taglia le gambe al Rosta, ma tutto cambia al 42’ e 58’’, quando Sogos mette in rete un batti e ribatti nell’area piccola dei biancorossi, di fatto a due secondi dalla fine del primo tempo.

Ed è sempre questione di secondi anche il 3-0. Perché dopo 30 secondi dall’inizio della ripresa Bruni tira fuori un coniglio dal cilindro e strappa applausi da entrambe le tifoserie: l’esterno rossoblù fa partire un missile dalla trequarti che si insacca sotto l’incrocio. Il Rosta la riapre all’8’ con Cannone, il migliore dei suoi, che con una zampata al volo porta il risultato sul 3-1. Qui inizia un’altra partita: al 26’ Cannone e Surdo ci provano entrambi nella stessa azione, sfiorando clamorosamente il 2-3 che comunque arriva quattro minuti più tardi con Surdo. Il finale è intensissimo, ma il Lucento riesce a difendersi con i denti e con le unghie e a strappare tre punti vitali per il suo campionato. Il Rosta esce dal campo tra gli applausi del suo pubblico e con la convinzione di aver giocato la miglior partita della stagione.