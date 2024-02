Under 19 Regionali: i risultati del weekend del girone D

Nella ventunesima giornata del campionato Under 19 Regionali, girone D, primo passo falso per il Vanchiglia. La capolista, dopo aver vinto quattordici partite e pareggiate cinque, cade in casa del Mirafiori per 3-2. A trovare la via del gol per i padroni di casa sono stati Tagliento e Rizzo, che con una doppietta ha permesso alla sua squadra di battere la prima in classifica.