Under 17 Regionali: i risultati della ventunesima giornata

Nel campionato Under 17 Regionali, girone D, il Chisola sembra essere inarrestabile; per i ragazzi allenati dal tecnico Moschini è arrivata un'altra vittoria, la ventunesima in altrettante partite. Domenica, il Chisola ha battuto 9-1 il Villafranca nel match casalingo; a trascinare alla vittoria la capolista ci hanno pensato Stojmenovski, Rossetti, Ambrosino, Giambertone con una doppietta e Marmo con il poker personale. Con questa vittoria, la squadra di Moschini sale a quota 63 punti, confermando sempre di più il primo posto.

Al secondo posto in classifica si trova il Bra, che questo weekend ha dovuto faticare sul campo della Saviglianese per portare a casa i tre punti. A trovare la via del gol, nel match terminato 3-4 sono stati Gai Fabrizio e Gai Domenico, autore di una doppietta, ma, a fare la differenza, è stato l'autogol sfortunato dei padroni di casa, che ha permesso al Bra di ottenere il successo. Sul gradino più basso del podio, con gli stessi punti del Bra, si trova il Pinerolo, che domenica ha battuto 3-0 il Cuneo Olmo, grazie alla doppietta di Diglio e al gol di Gozzi.

La Cheraschese, quinta in classifica, non approfitta della sconfitta del Cuneo Olmo; con il pareggio per 2-2 in casa del Salice sale a quota 38 punti, gli stessi del Cuneo Olmo. A trovare il gol nel pari per i padroni di casa sono stati Gattino e Porro, mentre per gli ospiti hanno segnato Tibaldi e Canavese. Terminata 2-2 anche la sfida tra Centallo e Caraglio, con gli ospiti che rimangono a -1 dalla Cheraschese.

Il Fossano, con la vittoria per 3-0 contro il Monregale, conferma l'ottava posizione, a quota 32 punti. Finisce, invece, 0-1 il match tra Carmagnola e Garino, con gli ospiti, che, grazie alla rete di Angelo, costringono il Carmagnola a rimanere ancora a zero punti.