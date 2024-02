Under 15 Regionali: i risultati del girone C

Questo weekend si è giocata la ventunesima giornata del campionato Under 15 Regionali. Nel girone C il Lascaris, primo in classifica, ha battuto, nel match casalingo il CBS; a trovare la via del gol per la formazione allenata da Malagrinò sono stati: Spina, Persiano e Carelli. Con i tre punti conquistati il Lascaris è salito a quota 57, confermando il proprio primo posto e dando continuità alle belle prestazioni di questa stagione, nella quale non sono ancora arrivate sconfitte.