Under 16 Regionali, Volpiano e Pro Eureka, scontro diretto

Si avvicina la conclusione della regular season anche per la categoria Allievi B. In un raggruppamento dominato dal Lascaris, primo e a punteggio pieno, tiene ancora banco la lotta per il secondo posto in classifica. Le due contendenti sono Pro Eureka e Volpiano Pianese, che, per l’appunto, si scontreranno a cinque giornate dal termine della fase iniziale del campionato. I bianconeri, invece, giocheranno in casa della Venaria Reale.