Luigi Munno è il nuovo responsabile del settore giovanile del Rosta

ROSTA – Il settore giovanile del Rosta riparte da Luigi Munno. Il tecnico dell’Under 16 è stato nominato come nuovo responsabile del settore giovanile, prendendo di fatto il posto di Luigi Tammaro, che ha dovuto lasciare l’incarico per motivi di lavoro. La dirigenza del Rosta ha scelto Munno anche per via dei risultati che il tecnico ha ottenuto con la sua squadra e che lo hanno messo sotto la lente di ingrandimento delle società top a Torino.