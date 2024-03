Primavera 2, weekend amaro per la Freedom FC Women

Nel weekend in cui la pioggia ha fermato tutti i campionati regionali e provinciali, in campo la

Primavera 2 della Freedom FC Women. Battuta d'arresto per la Primavera 2, al

rientro dalla sosta dopo il prezioso pari con la capolista Como: la compagine di mister Enrico

Morengo, infatti, cade 4-0 sul campo dell'H&D Chievo Women. All' “Ugo Foscolo” di San Zeno di

Mozzecane decidono la doppietta di Gaglianò ed i centri di Ranieri e Filippo: biancoblu che restano

così a quota 11 dopo la tredicesima giornata del Girone A.