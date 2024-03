Rappresentativa Under 14, nuovo test amichevole con l’U23 Femminile

Il Comitato Regionale Piemontese ha annunciato, nella giornata di ieri, il secondo atto della sfida amichevole tra la Rappresentativa Sperimentale Under 14 e l’Under 23 Femminile. Le due compagini si sono sfidate già lo scorso 31 gennaio, quando a vincere furono i ragazzi classe 2010, con il risultato netto di 7-0.



Il prossimo appuntamento è previsto per il Martedì 12 marzo 2024, alle ore 20.30, presso il Centro Sportivo di Via San Marchese, in Venaria Reale. La convocazione è fissata alle 18:45.



Di seguito i convocati per l’Under 23 Femminile: Clara Altafin (Torino F.C. Spa), Chiara Bazzano (Cit Turin Lde), Francesca Bodini (Femminile Juventus Torino), Ambra Marina Capurso (Femminile Juventus Torino), Valentina Cugnod (Independiente Ivrea), Aurora De Girolamo (Caselle Calcio), Viola Dolza Cogni (Femminile Juventus Torino), Carlotta Ferro (Area Calcio Alba Roero), Francesca Ferro (Femminile Juventus Torino), Chiara Liberti (Femminile Juventus Torino), Elisa Josephine Marguati (Femminile Juventus Torino), Martina Medici (Torino F.C. Spa), Carola Michela Munafo’ (Torino F.C. Spa), Roberta Municchi (Femminile Juventus Torino), Gaya Musso (Torino F.C. Spa), Sara Orlandin (Femminile Juventus Torino), Chiara Pralotto (Caselle Calcio), Giulia Rizzolo (Femminile Juventus Torino), Martina Rullo (Caselle Calcio), Laura Saito (Torino F.C. Spa), Alice Scicli (Torino Women), Sofia Tesse (Torino Women), Giorgia Testa (Accademia Torino Calcio), Margherita Vaccarino (Torino F.C. Spa), Valentina Pia Zappone (Torino F.C. Spa).



Di seguito i convocati di mister Cascioli: Stefano Abatangelo (Csf Carmagnola Queencar), Christian Amerio (Asti), Mattia Calorio (Pro Eureka), Patrik Cappuccio (Sisport), Gabriele Cocciolo (Sisport), Lorenzo Ghio (Giovanile Centallo 2006), Gabriele Graziano (Ivrea Calcio), Francedy Junior Kone (Albese Calcio), Mohammed Kouchouri (Volpiano Pianese), Tommaso La Fata (Cbs Scuola Calcio), Luigi Lauriola (Sisport), Tommaso Marino (Volpiano Pianese), Andrea Molino (Lascaris), Eros Lido Pane (Volpiano Pianese), Liam Perrier (Volpiano Pianese), Denis Petrozzi (Lascaris), Nicolo’ Rampin (Aygreville Calcio), Mattia Silombra (Volpiano Pianese), Pietro Sorace (Associazione Calcio Bra), Simone Tucci (Alpignano), Riccardo Varalli (Citta’ Di Baveno 1908), Daniel Velaj (Saviglianese Fbc 1919).