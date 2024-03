Mole Cup 2024, Umbro al fianco dei campioni di domani

L’evento avrà inizio domenica prossima per poi proseguire con le sfide, fra gironi ed eliminatorie, in cui saranno impegnate 4 squadre, fino ad inizio maggio. Le prime 4 squadre dei rispettivi gironi e le 2 migliori seconde avranno accesso ai quarti di finale, a cui seguiranno semifinali secche e finali con primo e secondo posto. Una sfida lunga, competitiva e appassionante che porterà la squadra vincitrice ad affrontare i campioni della David Cup a Firenze per essere proclamata campione d’Italia delle scuole superiori.

“La Mole Cup è il primo evento sportivo in Italia espressamente rivolto alle scuole superiori, un segmento, quello dei giovani, a cui teniamo moltissimo” ha commentato Luigi Boccia, teamwear & sponsorship manager di Umbro Italia, raccontando della nuova partnership stretta con l’organizzazione della Mole Cup: “La nostra azione di posizionamento - ha proseguito - mira in modo particolare ai giovani, siamo molto felici quindi di supportare un evento prestigioso e rinomato come Mole Cup che si fonda su valori etici e inclusivi, fondamentali per lo sport”. Boccia infine dichiara: “Attraverso la promozione di occasioni in cui lo sport coinvolge i ragazzi, puntiamo ad ampliare le nostre partnership sul territorio nazionale”.

Un commento sull'evento è arrivato anche da Pietro Bausardo, Head of Marketing di Mole Cup, che ha raccontato qualche novità nell’edizione 2024: “Oltre agli studenti impegnati nella competizione, anche i tifosi potranno partecipare alle attività e avere la possibilità di vincere premi individuali e collettivi. Abbiamo introdotto un’ulteriore elemento per coinvolgere gli appassionati di calcio. Bausardo aggiunge: “Anche quest’anno sono tanti i licei e gli istituti superiori coinvolti nel format nato nel 2017, abbiamo raggiunto 12 scuole aumentando del 21% il nostro pubblico. Mole Cup è un brand ormai affermato su Torino, e in forte espansione e vogliamo oltrepassare i confini piemontesi, abbiamo già intrapreso un accordo con Firenze ma vogliamo portare la formula nelle cinque città più importanti in Italia. E siamo davvero onorati di poter avere un brand storico e iconico come Umbro a sostenere i nostri ragazzi, non vedono l’ora di indossarle”.

Tra gli istituti coinvolti spiccano il D’Azeglio (dal quale è nata la Juventus F.c. grazie ad alcuni studenti), il Cattaneo, l’Alfieri e il Galileo Ferraris, lo Spinelli, il Gobetti e il Gioberti. Oltre a prestigiose scuole private tra cui il Sant’Anna (attuale campione della Mole Cup 2023), il Valsalice, il Vittoria, il Sociale e il Convitto. Un cammino avvincente che decreterà la squadra vincitrice domenica 2 giugno.