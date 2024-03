Mole Cup, Pietro Bausardo: «vogliamo portare il calcio studentesco a livello nazionale»

Al via la sesta edizione della Mole Cup, il torneo studentesco della città di Torino, in cui 12 licei si sfidano per conquistare l’ormai ambitissimo trofeo provinciale. Superato il primo quinquennio, però, la competizione sale di livello, con l'aggiunta di nuovi sponsor e nuovi obiettivi futuri. Intervenuto ai nostri microfoni, l’Head of Marketing della Mole Cup, Pietro Bausardo, ci ha mostrato il mondo sportivo studentesco da una nuova prospettiva e ci ha anticipato alcune delle novità che si vedranno nella competizione al via Domenica 10 marzo.