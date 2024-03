Under 17 Regionali, Albese-Derthona 2-3

MARCATORI: 17’ pt Picchiotti (D), 10’ st Incastrone (A), 12’ st Imarhiagbe (A), 20’ st, 45’ st Atzeni (D).

ALBESE: Mollo, Arnero, Bruno, Casetta, Xheka, Barbero, Buffa (31’ st Curcio), Ravera (19’ st Zichella), Incastrone, Imarhiagbe, Carosso. A disp. Aloi, Vinai, Tesauro, Manfredini. All. Cantagallo.

DERTHONA FBC: Albanese, Negruseri (19’ st Boccaleri), Felisari, Capocchiano, Fracchia, Ingrassia, Picchiotti (45’+3 Bolelli) , Vignolo (11’ st Torti), Pinto (45’ st Dema), Tortora (41’ st Asti), Vay (8’ st Atzeni). A disp. Bruno. All. Berton.

ARBITRO: Ragaglia di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Capocchiano (D).

Albese, che beffa: i Leoni del Derthona vincono in rimonta all’ultimo respiro e portano a casa tre punti sofferti. Il trascinatore e uomo della provvidenza è il classe 2008 Diego Atzeni che subentra nella ripresa, si carica sulle spalle tutta la squadra e sigla due reti meravigliose mandando in frantumi i sogni biancazzurri. L’Albese assapora il gusto della vittoria e sfiora un’impresa straordinaria alla Davide e Golia, dando anima e cuore su ogni pallone, ma la Dea bendata, questa volta, non le ha sorriso.

I padroni di casa entrano in campo con grande personalità facendosi rispettare, fin dai primi minuti, da un timoroso Derthona che fatica a sviluppare trame di gioco fluide ed efficaci tra le linee. Dopo 17 minuti di sofferenza, alla prima vera occasione utile, il Derthona passa in vantaggio: Tortora mette il turbo sulla fascia, scarica il pallone al centro dell’area dove arriva tempestivamente Picchiotti a mettere il timbro con il mancino.

L’Albese non si fa abbattere e continua a battagliare con grinta e determinazione lasciando pochi spazi ad un Derthona a corto di idee.

Nella ripresa i biancazzurri ingranano la quinta e rimettono tutto in discussione con un’azione orchestrata alla perfezione: Barbero imbuca con l’esterno, Carosso sfila sulla fascia e sventaglia il pallone in area per la zampata decisiva di Incastrone. Passano appena 120 secondi e succede l’impensabile: l’Albese ribalta tutto con Imarhiagbe che, servito in profondità da Bruno, fulmina il portiere con un destro letale.

Il Derthona tenta subito di risollevarsi, dopo il doppio colpo incassato nel giro di due minuti, e al 65’ ci pensa Atzeni a ristabilire la parità e la calma con una prodezza a giro che si infila all’incrocio dei pali. I leoni aumentano sempre di più i giri del motore e creano altre due grandi occasioni: nella prima Pinto strozza il destro da posizione più che invitante; nella seconda Fracchia spara alto di testa dopo aver anticipato il diretto avversario nel duello aereo. Quando ormai tutte le speranze sembrano svanire nell’aria, ci pensa Atzeni a mandare in estasi la panchina neroverde portando a termine una pazza “remuntada” con un gran gol in zona Cesarini: il classe 2008 riceve il pallone al limite dell’area, su sponda di Pinto, estrae la tavolozza e dipinge un destro magnifico che si infila all’angolino.