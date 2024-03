Under 17 Regionali, Albese-Derthona, le interviste

Il Derthona continua a volare all'inseguimento del Chieri e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato restando agganciato alla prima posizione in classifica. Situazione sicuramente diversa invece per l’Albese che ondeggia nel limbo tra play-out e retrocessione, su un filo leggero che potrebbe spezzarsi da un momento all’altro.

Al termine del match il mister dell’Albese Giovanni Cantagallo, sconsolato per la beffa finale, ha dichiarato: "Purtroppo abbiamo il difetto di crollare mentalmente, sul 2-1 potevamo e dovevamo gestire meglio il risultato ma loro hanno alzato il ritmo del gioco e siamo andati in difficoltà. Non mi hanno impressionato molto, ma se sono in cima alla classifica un motivo sicuramente ci sarà. È un peccato perchè comunque anche un solo punto ci sarebbe stato utile nella corsa ai play-out, soprattutto perchè il prossimo weekend dovremo affrontare il Fortitudo in una partita cruciale”. Queste invece le parole del mister del Derthona Marco Berton: “Nel primo tempo non siamo stati cinici a concretizzare la mole di gioco creata ma i ragazzi sono stati bravi a reagire nella ripresa. Oggi avevamo molte assenze importanti e le abbiamo sentite ma bisogna dare merito ai ragazzi che sono scesi oggi in campo, soprattutto a Diego Atzeni che è veramente un grande giocatore e che ci ha dato quella qualità che ci mancava. Arrivati a questo punto della stagione, puntiamo dritti ai play-off pur essendo consapevoli di non essere sullo stesso gradino di Asti e Chieri”.