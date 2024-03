Under 14 Regionali: Volpiano Pianese-Quincitava 6-0

MARCATORI: 12’, 8’st Perrier (V), 19’st Di Lorenzo (V), 23’st Rossi (V), 28’st, 30’st Kouchori (V)

VOLPIANO PIANESE (4-2-3-1): Apostol (24’st Cometto), Saiu (13’st Ertola), Pane Eros, Franco (9’st Speranza), Marino, Pattini, Gigliotti, Silombra (9’st Di Lorenzo), Perrier, Kouchouri, D’Ario (13’st Rossi). A disp.: Buzolu, Ozella, Dellisanti. All.: Mirasola.

QUINCITAVA (4-2-3-1): Menghi, Ziviani (30’st Fileppo), Cena (27’st Stratta), Definis (20’st Samiri), Ronco, Scaglia, Ferraro (24’st Le Pera), Maneglia, Totaro (24’st D’Avanzo), Iannone (15’st Miceli), Didonato (17’st D’Agostino). A disp.: Beloudi, Caruso. All.: Arizio.

ARBITRO: Manfredi Giuseppe Molinari di Chivasso

VOLPIANO – La resistenza del Quincitava dura un tempo, poi il Volpiano Pianese prende il sopravvento e colpisce sei volte. Successo pesante quello delle foxes, che battono 6-0 i bianconeri e prosegue la sua marcia in vetta al girone B di Under 14. Una vittoria pesante, che vale i 40 punti in classifica e permette ai ragazzi di Mirasola di ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato.

Foxes trascinate da Liam Perrier e Mohammed Kouchouri veri e propri trascinatori in una gara che ha messo in risalto le qualità dei due giovani atleti. In particolare quelle di Perrier, autore dell’1-0 al 12’ del primo tempo e del raddoppio, arrivato all’8’ del secondo tempo. Le due reti del centravanti dei blues hanno messo in discesa la gara contro i giovani di Arizio. Nel finale si scatena anche Kouchouri, autore di una doppietta e di ben tre assist. Nel mezzo hanno trovato la rete anche DI Lorenzo e Rossi.

Quella contro il Quincitava, inoltre, è la 13esima gara in cui il Volpiano non subisce reti. In queste prime 15 giornate la banda di Mirasola ha subito solamente 3 reti, confermandosi migliore difesa del girone e dell’intera categoria regionale.