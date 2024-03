Under 15 Regionali: CBS-Cit Turin 7-1

MARCATORI: pt 16’ Monterosso, 22’ Trezza rig., 25’ Flamini, 29’ Borio; st 7’ Monterosso, 12’ Lewini, 26’ st Mollo, 32’ Miceli

CBS (4-2-3-1): Bellomi 6; Lewini 7 (22’ st Petruzzella 6.5), Allara 6.5, Kifahi 6.5 (22’ st Lorent 6.5), Toro 6.5 (22’ st Mollo 7); Gullà 6.5, Martinotti 6.5 (1’ st Colicchio 6.5); Saviotti 6.5 (1’ st Colicchio 6.5), Trezza 7 (1’ st Miceli 7), Flamini 7 (1’ st Macagnone 6.5); Monterosso 7.5. A disp. Gaiotto, Lazzarone, Rulfi. All. Carbone.

CIT TURIN (4-4-2): Gara 6.5; Mauri, Petrini 6, Lia 6, Sacco 6 (2’ st Barbaro 6); Princi 6 (22’ st Cappello 6), Carriero 6.5, Siazzu 6 (30’ st Badellino sv), Piro 6 (8’ st Omri); Borio 6.5, Lo Certo 6 (2’ st Masino 6). All. Sacco.

ARBITRO: Santoro di Nichelino

Partita condizionata in parte dalle condizioni meteorologiche, con il campo che in alcuni parti lascia correre il pallone acquisendo velocità, mentre in altri punti si sono create delle pozze che bloccano la corsa della sfera. A fare la partita sono i padroni di casa, che si appostano nella metà campo avversaria, con la prima bella occasione che capita a Flamini, su cross di Trezza che impegna Gara in un bell’intervento a mettere in corner. Gli ospiti rispondono con una punizione dal limite di Carriero: conclusione rasoterra che prende velocità dopo un rimbalzo sul terreno scivoloso, ma Bellomi blocca in due tempi. Ancora i rossoneri pericolosi con il bell’inserimento di Martinotti che ci prova al volo sul secondo palo, ma il pallone non trova la porta. I padroni di casa passano in vantaggio con Monterosso, che risolve una mischia nell’area ospite ribadendo in rete. Al 22’ la CBS raddoppa: calcio di rigore che calcia Trezza, palla bassa nell’angolo con Gara che intuisce, ma non riesce ad arrivare. Il tris arriva pochi minuti dopo con il diagonale di Flamini che il portiere sfiora, ma senza riuscire a deviare in corner. Nel finale il Cit Turin accorcia con Borio, che aprofitta di un errore di Bellomi nello spazzare e insacca a porta vuota.

Nella ripresa il canovaccio della partita non cambia e, nonostante i numerosi cambi tra un tempo e l’altro, la CBS ci mette poco a trovare il poker, con la rete di Monterosso che appoggia in rete la ribattuta di Gara. Dinamica simile sul gol del 5-1, con Lewini questa volta a risolvere la mischia nell’area del Cit Turin dopo un calcio d’angolo. Di pregevole fattura invece il 6-1 di Mollo, che conclude dalla destra sul secondo palo, non lasciando scampo a Gara. Da lì la gara prosegue per inerzia: il freddo e la pioggia scoraggiano l’iniziativa delle due squadre, con i padroni di casa interessati alla gestione del risultato. Nel finale però c’è ancora spazio per la rete di Miceli - bella conclusione al volo che fila dritto per dritto sul secondo palo - che fissa il risultato finale sul 7-1.