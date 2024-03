Under 16 Regionali: Spazio Talent-Cenisia 3-1

MARCATORI: pt 3’ Negri, 13’ Mazzeo; st 10’ Boffano, 23’ Osaro

STS (4-3-3): F. Gasparro 6; Militaru 6 (40’ st Okojie sv), Marighella 6, A. Gasparro 6, Minna 6 (40’ st Nobile sv); Mazzeo 6.5, Croce 6 (1’ st Buono 6), Osaro 6; Tremus 6.5 (37’ st Eddakouri, Elassas 6, Boffano 7 (17’ st Savoldelli 6). A disp. Catino. All. Cani.

CENISIA (4-3-1-2): Breshak 6; Cavuoto 6 (30’ st Scaglione sv), Balan 6, Perretta 6, Paic 6 (27’ st Makuala 6); Manzi 6 (33’ st Omorogbe sv), Fiorio 6 (30’ st Muffo sv), Donato 6.5 (23’ Ferrecchia 6); Broggio 6 (33’ st Pivetti sv); Negri 6.5 (11’ st Benoukaiss 6), Anticona 7. A disp. Allocco, Enasel. All. Naretto.

ARBITRO: Giaccone di Torino

NOTE: Amm. Croce; Breshak, Cavuoto

Lo spavento inziale, ma poi l’STS può tirare un sospiro di sollievo: i bianconeri vanno sotto contro il Cenisia, con un gol figlio di una distrazione della difesa, ma poi si rimettono in carreggiata trovando la vittoria. Cenisia sconfitto, ma protagonista comunque di una buona partita, in cui però non è riuscito a creare molto in avanti.

La partita inizia subito in discesa per gli ospiti, che trovano subito il gol: errore da mattia rossa di Alessio Gasparro in impostazione che si fa strappare il pallone da Anticona: l’attaccante viola si invola verso la porta e a tu per tu con Federico Gasparro appoggia per Negri che infila nella porta sguarnita e al 3’ sblocca il risultato. I padroni di casa però ci impiegano appena 10’ per rimettere il risultato in parità: Tremus si smarca con un bel taglio in profondità e punta Bershak; il portiere lo tira giù e l’arbitro indica rigore. Dal dischetto va Mazzeo: conclusione bassa e potente, che l’estremo difensore intuisce, ma non riesce ad arrivare. La partita è equilibrata, con i padroni di casa che trovato il pareggio cercano il raddoppio, mentre gli ospiti si difendono con ordine, concedendo poco, e giocando sulle transizioni. Occasioni non molte - una partita da un bel controllo di tacco al volo di Boffano e finito con la difesa ad anticipare un tap in di Osaro -, ma poco altro da registrare nei primi 20’ di gioco. Alla mezzora si rivede in avanti il Cenisia: punizione dalla trequarti e colpo di testa di Donato, appostato sul secondo palo, che trova però solo l’esterno della rete. Nel finale grossa occasione per Boffano che si coordina in rovesciata, trovando però la pronta reazione di Breshak, che blocca in due tempi.

La ripresa inizia subito con l’occasione di Boffano, che dal limite si accentra dalla sinistra e prova la conclusione sul secondo palo, deviata dalla difesa in corner. Ed è sempre Boffano, il migliore dei bianconeri, a trovare poi la rete: al 10’ c’è una mischia nell’area del Cenisia in cui riesce a liberarsi, addomesticare il pallone con il petto e infilare nell’angolino. Dopo il gol subito il Cenisia si fa vedere con maggiore insisteza in avanti, ma la difesa dell’STS tiene e non concede nulla. Al 23’ poi i padroni di casa riescono a trovare la rete della sicurezza: punizione dalla trequarti da cui nasce una mischia accesa che viene risolta dal tap in di Osaro.