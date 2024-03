I risultati del weekend della Freedom FC Women

Under 15, Under 12 e Futsal protagoniste nel “weekend lungo” della Freedom FC Women. Copertina per la formazione Under 15, al debutto sabato 9 marzo nella Fase 2 del campionato (Girone B): un esordio vincente per le ragazze guidata da Diletta Di Girolamo che hanno battuto, in trasferta, le pari età del Boys & Girls. A Molare termina 1-3, grazie alle reti cuneesi di Cerato, Tolba e Mastantuoni: “Ottima prestazione da parte delle ragazze a cui avevo fatto come unica richiesta quella di mettere grinta dall'inizio alla fine della gara, su un campo pesante dopo le piogge degli scorsi giorni. - sottolinea l'allenatrice - Abbiamo dato davvero tutto e l'unico gol subito è stato preso in un momento di rilassatezza, ma ci può stare all'interno di tre tempi da 25'. In generale, sono soddisfatta: ho visto molta intensità, le cose provate in allenamento che ci hanno permesso di ottenere un risultato positivo”.

UNDER 15

Boys & Girls-Freedom FC Women 1-3

RETI: Cerato, Tolba. Mastantuoni

FREEDOM FC: Idrissi, Re M., Re S., Quattrone, Chillé, Galvagno, Cerato, El Mselek, Tolba. Perotti, Merlino, Mastantuoni, Cerato, Cesano, Pellegrino, Loffredo. All. Di Girolamo.

Sconfitta casalinga invece per la Under 12 di Luisa Giraudo: sempre sabato 9, al “Parco della Gioventù”, nella terza giornata della Fase Primaverile degli Esordienti (Girone D), vincono i monregalesi del Piazza con il punteggio complessivo, al termine dei tre tempi, di 0-3.

UNDER 12

Freedom FC Women-Piazza 0-3

FREEDOM FC: Migliore, Castaldi, Gallo, Scarcello, Filippi, Audisio, Balsamo, Fenoglio, Todisco, Taloa, Rizzi, Neroni, Di Lorenzo, Paschiero, Pittertschatscher. All. Giraudo.

Martedì sera, infine, la compagine di Calcio a 5 è stata impegnata nel posticipo della dodicesima giornata di Serie C (Girone B). La Freedom di mister Corrado Capellani ha centrato il secondo successo di fila (salendo a quota 8 in classifica), espugnando Beinasco: 2-6 il punteggio per le biancoblu, in vantaggio grazie uno stupendo gol di Bongiovanni su schema perfetto da rimessa laterale (tiro al volo su assist di Chiapello); dopo il pari, pressochè immediato, delle padrone di casa, le cuneesi hanno però allungato grazie a Chiapello, Giraudo ed un autogol. Chiuso il primo tempo sul 4-2, le ospiti hanno poi messo al sicuro risultato e tre punti nella ripresa con la doppietta di Marinone. “Sono contento, era solo questione di tempo: abbiamo trovato fiducia, la squadra c'è nonostante gli infortuni e gli acciacchi (peccato, stasera, quello di Picco). Siamo in grande credito con la fortuna, ma ci prendiamo questa vittoria” il commento di Capellani.

CALCIO A 5 – SERIE C

Santa Rita-Freedom FC Women 2-6

RETI: Bongiovanni, Chiapello, Giraudo, autogol, Marinone (2)

FREEDOM FC: Lanzetti, Bongiovanni, Marinone, Picco, Giraudo, Stoppani, Finocchiaro, Chiapello, Armitano. All. Capellani.