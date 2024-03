USD Lupetti Bianchi Trino: ufficiale l’unione dei due club, si parte da luglio

Le due squadre hanno siglato un accorpamento. Non si tratta di una fusione a tutti gli effetti, bensì di un'unione sotto il nome già esistente di LG Trino . Tuttavia, l’accordo tra i due club concerne una stretta integrazione tra le due dirigenze, combinando risorse e talenti per raggiungere nuovi traguardi e preparando il terreno per una nuova era nel panorama sportivo locale . Si partirà ufficialmente dal primo luglio (data della ratificazione della società), poi al via con la stagione 2024/2025 che sarà ricca di una serie di iniziative nel campo sociale.

Nel Vercellese, dopo mesi di trattative, è arrivato l’accordo tra le parti ovvero tra Lg Trino e Lupetti Bianchi Stroppiana. Questa fusione segna indubbiamente un momento epocale nel panorama calcistico regionale Piemontese, unendo due realtà storiche per creare in ottica futura una squadra ancora più competitiva e ambiziosa. L’unione dei due club non è passata inosservata nel panorama calcistico regionale, ed è stata accolta con grande entusiasmo, suscitando grande interesse ed aspettative per questa nuova realtà che chissà potrà rivoluzionare il calcio regionale.

Il recente accordo riguarda, come detto in precedenza, due realtà storiche: l’USD Lg Trino che vanta più di cento anni di storia calcistica, la prima squadra in promozione, e Lupetti Bianchi, club fondato di recente e incentrato sulle giovanili.

A ricoprire la carica di Presidente sarà Luigi Falcone, già presidenti dei Lupetti Bianchi, i vice presidenti saranno Antonio Ferrarotti e Giorgio Pancallo. I presidenti onorari saranno invece Giuseppe Buffa e Carlo Olmo. «Oltre 250 ragazzi nel settore giovanile. Uno stadio da 1000 posti. Un centro sportivo. Cinque campi a disposizione di cui tre in erba sintetica. Il progetto per i bimbi con disabilità è esteso a due province. Sono alcuni numeri dell’USD Lupetti Bianchi Trino, la società che nascerà ufficialmente il primo luglio 2024. Con orgoglio accetto la carica di presidente onorario insieme a Giuseppe Buffa. È una grande emozione vedere che il volto del Lupo Bianco, che ha sempre guidato lo spirito di umana beneficenza e solidarietà, campeggi anche per uno sport di nobili valori come il calcio giovanile», ha detto Carlo Olmo sui suoi profili social.

La società, non solo offre strutture all’avanguardia ma dimostra un impegno tangibile nell'inclusione, estendendo il suo progetto per i bambini con disabilità a due province. Un esempio di come lo sport possa essere un veicolo di integrazione e solidarietà, promosso dall'attività del club.

Venerdì 22 marzo, presso l'impianto sportivo Roberto Picco di Trino, si terrà il primo evento dedicato agli sponsor. L'incontro è previsto per le undici del mattino e vedrà la partecipazione di numerose aziende del territorio vercellese e torinese, insieme alla rinomata Fondazione Ofelia e Mario Martoglio, già invitate.

(Credits: Profilo Ufficiale Facebook LG Tirino)