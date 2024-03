Regionali, ufficializzato il calendario dei recuperi; presenti anche le Giovanili

Il Comitato Piemonte Valle d’Aosta ha ufficializzato il calendario dei recuperi delle gare previste inizialmente nel weekend del 9-10 marzo. Il rinvio, causato dalle forti piogge, ha costretto il comitato regionale a calendarizzare nuovamente la giornata , spalmandola in un arco temporale che va dal 19 marzo al 3 aprile . Varata dunque la decisione di giocare in infrasettimanale e in notturna.

Tre le gare giovanili in programma il 19 e il 20 marzo. Larga parte dei recuperi, invece, avverrà la settimana successiva, ovvero tra sabato 23 e domenica 24 marzo. In tali date si disputeranno tutti gli incontri rinviati delle categorie Under 15, Under 16 e Under 17 Regionali. Le restanti gare sono fissate per il giorno 3 aprile.

Con la fine dei campionati che si avvicina rapidamente, le squadre potranno quindi approfittare dei recuperi per allungare o accorciare i vari divari in classifica.