Under 16 Regionali, Bulè Bellinzago-Baveno 0-3

RETI: pt 20’ Cattaneo, 28’ Romerio; st 23’ Montagnolo.

BULÈ BELLINZAGO (3-5-2): Braghin; Naccari (12’ st Giulio), Ursillo, Chiarpotto (33’ st Tredanari); Mariotti, Quirighetti (23’ st Gangemi), Bonaldo, Campari (27’ st Ardrizzini), Elbezazi; Baruffaldi, Marrone. A disposizione: Bettini, Silvestri, Brusatori, Verrigni, Ferrari. All. Monfrinoli.

BAVENO (4-3-3): Zaninetta; Apice, Alessandro Sardo, Romerio, Cautiero (39’ st Silva Sousa); Anchisi, Ismaele Sottini (32’ pt Riccardo Sardo), Anselmi (37’ st Corazzini); Romerio (33’ st Doro), Pastori (17’ st Montagnolo), Cattaneo (31’ st Ferrario). A disposizione: Piccardi. All. Portalupi.

ARBITRO: Lisa di Novara.

NOTE: ammoniti: Mariotti, Bonaldo, Elbezazi, A. Sardo, Anchisi, Montagnolo; espulso: Anchisi al 29’ pt (BA).



BELLINZAGO NOVARESE - Il Baveno fa suo lo scontro diretto in casa del Bulè Bellinzago e si porta a -4 dal primo posto: al centro sportivo di Via Cameri finisce 0-3 per gli ospiti. Una vittoria schiacciante, impreziosita ancora di più dall’espulsione di Anchisi, che ha lasciato in dieci i ragazzi di Portalupi per cinquanta minuti.

Il divario è schiacciante dalle battute iniziali del match. La squadra in trasferta entra in campo con maggiore intensità e una migliore qualità. Non è un caso dunque che il primo gol della partita arrivi dopo appena venti minuti di gioco. Un taglio verticale apre il campo, Cattaneo riceve, slalomeggia nell’area avversaria e non perdona, portando il Baveno in vantaggio. L’offensiva bavenese manda in tilt i piani dei padroni di casa, che dopo soli otto minuti subiscono anche la seconda rete. Questa volta è Romerio a partire palla al piede e a spedire in rete il gol del doppio vantaggio ospite. L’inerzia del match cambia improvvisamente al 29’.

