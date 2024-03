Under 14 Regionali: Pinerolo-Bra 3-1

PINEROLO-BRA 3-1

RETI: 5' rig. Vetrò (B), 24' rig. Barna (P), 28' Di Martino (P), 17' st rig. Gai (P).

PINEROLO (4-3-3): Calì, Viola (22' st Canavosio), Caggese (3' st Panizzolo), Guri, Fonti, Iaccarino E. (31' st Faye), Barna (10' st Rao), Margaria, Burgarella (3' st Gai), Chiericato (18' st Sferrazza), Di Martino (14' st Gaido). A disp. Goria, Maffei. All. Iaccarino.

BRA (3-5-2): Arlorio, Barberis, Sorace, Niang Ibra (27' st Canavero), Castello (8' st Macrì), Politanò (1' st Cabutto), Gigante, Sary (15' st Niang M.), Vetrò, Ventura (20' st Lanzano ), Pennella (25' st Lissone). A disp. Preci. All. Briano.

ARBITRO: Audano di Pinerolo

AMMONITI: Macrì (B), Gigante (B).



Nel campionato Under 14 Regionali, girone D, questo weekend è andato in scena il sedicesimo turno. Sabato il Pinerolo ha ospitato in casa il Bra.

Prima di questa sfida il Pinerolo si trovava al secondo posto del girone, a pari punti con il Chisola, primo, grazie ad una differenza reti migliore.

Fino ad ora la formazione allenata da Iaccarino ha perso una sola partita e pareggiato una sola volta, vincendo le altre tredici gare. Il Pinerolo arrivava a questa sfida vantando la miglior difesa del campionato, con sole nove reti subite.

Il Bra, con 25 punti conquistati in quindici partite giocate, si trovava al settimo posto in classifica; sabato la formazione allenata da Briano aveva la possibilità di fermare la corsa del Pinerolo, proiettato verso la testa del girone D.