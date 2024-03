Under 14 Regionali: Diavoletti-RG Ticino 0-0

DIAVOLETTI-RG TICINO 0-0



DIAVOLETTI (4-3-1-2): Roccadelli, Maffè, Taglini Novella, Alushay, Ferrara, Spinosi (1’ st Reale), Vaccario, Cirio, De Bom, Treccani (7’ st Romano), Cufollari (27’ st Xhafa). A disp.: Strigini, Brusa, Tibaldi, Palumbo, Ghittino. All. Giannone.



RG TICINO (4-1-4-1): Fusco, Skuqay, Nicolace (23’ st Paviglianiti), Peressini, Piccaluga, Saporito, Uglietti (10’ st Pittau), Mancini (26’ st Astori), Protto (25’ Farruku), Russo, Laperuta (16’ st Armienti). A disp.: Sanna. All. Chiappini.



ARBITRO: Quartarone di Casale Monferrato.



AMMONITI: 25’ Spinosi (D).



Nella sedicesima giornata del campionato Under 14 Regionali girone A, il Diavoletti ha ospitato in casa l'RG Ticino.

I padroni di casa sono arrivati a questa sfida da quarta forza del campionato, grazie ai ventisette punti conquistati nelle quindici partite giocate. Fino a sabato, la formazione allenata da Giannone aveva ottenuto otto vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte; il match del weekend potrebbe essere fondamentale per salire momentaneamente sul gradino più basso del podio, occupato dalla Juve Domo impegnata in casa del Vogogna.

L'RG Ticino, prima di questa sfida, si trovava all'ottavo posto in classifica; con cinque vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte, la formazione allenata da Chiappini ha conquistato 21 punti in quindici partite e sabato era alla ricerca della seconda vittoria consecutiva, anche se davanti a sé si trovava un avversario difficile da battere.