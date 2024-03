Under 17 Regionali, Borgaro-Volpiano Pianese 3-3

RETI: pt 8’ Peradotto (V), 40’ Zitoli (B); st 5’ Peradotto (V), 10’ Suquet (V), 28’ e 44’ Finetti (B).

BORGARO (4-2-3-1): Marcone (41’ st Grillone); Latella, Piro, Franzini, Guglielmo; Grassia (41’ st Dantonio), Massari; Stefano Dileno (13’ st Menniti), Finetti, Davide Dileno (21’ st Dine); Zitoli (44’ st Zaccone). A disposizione: Caccamo. All. Gentile.

VOLPIANO PIANESE (4-4-2): Ignat; Petruzza, Bertoli (21’ st Marinella), Faye, Landi; Suquet (35’ st Garbellini), Stefanelli (26’ st Ferraris), Barberis, Peradotto; Gambetti (43’ st Farisco), Hajji (11’ st Fiore). A disposizione: Murgia, Hogas, Summa. All. Uranio.

ARBITRO: Spirlì di Torino.

NOTE: ammoniti: Grassia, Faye, Landi, Fiore.

BORGARO - Sinfonia del gol al centro sportivo di Via S. Cristina. Dirigono l’orchestra Finetti e Peradotto. Finisce in parità, 3-3, tra Borgaro e Volpiano, con una doppietta per parte dei due bomber. Il big match tra la seconda e la terza della classe si conclude con un nulla di fatto, insomma. E a gongolare resta il Lascaris, primo e in allungo.

La sfida che ne consegue è un faccia a faccia intenso e sportivo, leale e letale allo stesso tempo, come il senso del gol dei due reparti offensivi. Non è di certo uno sparring match, quello che mettono in campo Borgato e Volpiano, si respira l’aria delle grandi occasioni. Sono gli ospiti a dare il gong iniziale, con l’incursione palla al piede di Peradotto che si traduce nel vantaggio biancoviola dopo appena otto minuti di gioco. I ragazzi di Gentile tentano una reazione, ma è timida e, a tratti, impacciata. È la formazione di Uranio a sembrare in condizione di far male agli avversari. La situazione si ribalta, però, sul finire di frazione. I biancoblù recuperano palla a centrocampo e danno avvio alla ripartenza. Zitoli riceve in area e batte Ignat sul secondo palo. La rete dei padroni di casa chiude di fatto il primo tempo.

L’inizio ripresa è l’apoteosi biancoviola. Prima Peradotto, che firma la sua doppietta personale con un bellissimo tiro dal limite dell’area, Suquet, poi, colpisce nuovamente i biancoblù con un destro centrale, ma potente. Uno-due tremendo in cinque minuti che sembra mandare al tappeto la formazione di Gentile. I biancoviola, invece, assaporano la vittoria e il sorpasso momentaneo in classifica. Una sensazione che, però, svanisce presto. Perché i padroni di casa, dopo un inizio secondo tempo in apnea, escono fuori dall’acqua, prendono una boccata d'aria e partono a mille. Almeno due gli interventi prodigiosi di Di Giorgio, che salva momentaneamente il doppio vantaggio. Alla terza, però, il Borgaro accorcia. Ci pensa Finetti a riportare il match sui binari giusti, con un destro di controbalzo che termina alle spalle del portiere biancoviola. È 2-3 in un S. Cristina che spinge i giovani in campo. La rimonta è nell’aria, e arriva proprio nel momento di maggiore fragilità della Volpiano. Ad un minuto dallo scadere, Finetti riceve palla in area, si gira e calcia all’incrocio per la rete che vale il pareggio finale.

La situazione resta invariata, dunque, nel gruppo B. Borgaro e Volpiano si annullano a vicenda e lanciano un assist perfetto al Lascaris. Proprio quando mancano solo tre giornate al termine.