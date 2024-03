Under 17 Regionali: Albese-Fortitudo 0-1

MARCATORI: 3’ st Lazzarone (F).

ALBESE: Aloi, Arnero, Casetta, Predulescu (23’ st Manfredini), Xheka, Barbero (14’ pt Ravera), Buffa, Curcio, Incastrone, Imarhiagbe, Carosso (25’ pt Zichella). A disp. Mollo, Bongiovanni. All. Cantagallo.

FORTITUDO: Bisoglio, Sberna, Becchi, Favretto, Daci, Pongan (12’ st Martorelli), Lazzarone, Ferraris, Re (23’ st Marcenaro), Guerrieri (35’ st San Pietro), Zoia. A disp. Valdata, Zoia, Gjika, Stranieri, Butteri. All. Cazzolla.

ARBITRO: Grillo di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Casetta (A).

La Fortitudo, come una fenice, risorge dalle ceneri e vince di “cortomuso” lo scontro salvezza con l’Albese rialzandosi dopo la brutta sconfitta subita contro l’Asca. A decidere la partita e a spegnere i sogni biancorossi ci hanno pensato Bisoglio e Lazzarone, il primo protagonista con il rigore parato a Xheka, il secondo autore del gol vittoria ad inizio ripresa.

I padroni di casa optano per un 4-3-3 con Incastrone e Carosso a sostegno di Imarhiagbe; i ragazzi di Cazzolla rispondo invece con un 3-5-2 in cui Lazzarone e Zoia agiscono sulle fasce a supporto della coppia d’attacco Guerrieri-Re.

Dopo una prima fase di studio, l’Albese ha tra le mani un'occasione colossale dagli 11 metri per mettere subito la testa avanti nel punteggio: sul dischetto si presenta Xheka, ma un insuperabile Bisoglio chiude la saracinesca e neutralizza il suo tiro con un balzo felino, tenendo in vita la sua squadra. Il primo squillo targato Fortitudo arriva al decimo minuto e porta la firma di Re: il numero 9 blues si libera con una magia di Predulescu ma sul più bello strozza il tiro sprecando un’ottima opportunità. Il match prosegue a rallentatore: ritmi bassi, poche azioni pericolose e gioco poco esaltante sotto il profilo della qualità e della tecnica.

Il primo tempo si chiude però con una buona occasione per la Fortitudo: Ferraris pennella in area un cross col contagiri, si inserisce con i tempi giusti Favretto che spedisce il pallone poco oltre la traversa. Nella ripresa la squadra di Cazzolla entra in campo molto determinata e, al 48’, passa in vantaggio. A sbloccare il match ci pensa Lazzarone con un destro tagliente che bacia il palo prima di insaccarsi in rete.

A metà secondo tempo la Fortitudo mette la quinta e si divora il gol dello 0-2: Guerrieri lancia Marcenaro in profondità ma il neo entrato, tutto solo, si fa ipnotizzare dall’ottimo intervento in uscita di Aloi sciupando una chance colossale. L’Albese, nel finale di partita, tenta una reazione rabbiosa per raggiungere quantomeno il pari ma gli attaccanti di Cantagallo peccano di lucidità e di cinismo sottoporta: prima Imarhiagbe spedisce a lato da una posizione invitante in area, poi Incastrone spara alle stelle a pochi passi dal portiere. Negli ultimi minuti di gara la Fortitudo innalza un muro in difesa e manda i titoli di coda del match.