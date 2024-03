Under 17 Regionali: le interviste post Albese-Fortitudo

La Fortitudo conquista la sesta vittoria stagionale sul campo dell’Albese ed esce momentaneamente dalla zona retrocessione salendo al nono posto in classifica. I biancazzurri di Cantagallo proseguono invece il loro periodo nero e restano nel limbo, in un tunnel buio che sembra non avere una via d’uscita. Al termine del match il mister dei padroni di casa Giovanni Cantagallo si è espresso così riguardo alla loro complicata e delicata situazione: “È una squadra che non può stare in questa categoria; se questi sono i risultati, è giusto che giochi nel campionato che merita. Il problema di questi ragazzi è sempre e solo la mentalità, bisogna usare la testa in campo e non si può giocare solamente di inerzia. Purtroppo questa squadra è stata costruita nel modo sbagliato: non abbiamo un attaccante di ruolo e, in difesa, i due centrali sono adattati”. Queste invece le parole del mister della Fortitudo Edoardo Cazzolla, fiducioso per la fine della stagione: “Oggi è stata una prestazione molto positiva, soprattutto sotto l’aspetto caratteriale. Venivamo da una brutta sconfitta contro l’Asca che non ci aspettavamo e quindi dovevamo essere pronti a riscattarci. È stata una grande prova di squadra. Abbiamo meritato la vittoria, considerando anche le occasioni che abbiamo sprecato nel secondo tempo. In queste ultime tre partite daremo tutto, fino alla fine, per rientrare in una classifica che ad oggi ci non ci sorride. Siamo pronti a battagliare contro qualsiasi squadra”.