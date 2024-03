Under 16 Regionale: Cheraschese-Nichelino Hesperia 1-2

MARCATORI: 7’ pt Dedaj (N), 31’ st Granito (N), 37’ st Myzyri (CH).

CHERASCHESE: Casella, Prenga (39’ st Audisio), Odino, Manera, Rinaldi, Myzyri, Giacollo, Ternavasio (21’ st Qose), Adubu (23’ st Mendez), Malaspina, Pini (1’ st Cavaglia). A disp. Miele, Calosso, Coccio, Asteggiano. All. Dughera.

NICHELINO HESPERIA: Coco, Pegorin, Poggi, Urbano, Parizia, Squillaro, Granito (40’+4 st Vayr), Battiston (23’ st Signato), Maggio (35’ pt Scognamiglio), Dedaj (21’ st Vallero), Masi. A disp. Sasso, Mollica. All. Delpesce.

ARBITRO: Bogliacino di Alba - Bra.

NOTE: Ammoniti: Maggio (N), Giacollo (CH), Battiston (N), Coco (CH).

Scacco matto. Il Nichelino espugna Cherasco ed esce dalle tenebre della retrocessione vincendo uno scontro salvezza delicatissimo. I ragazzi di Del Pesce con cuore e determinazione portano a casa una vittoria di un’importanza colossale, soffrendo fino all’ultimo minuto contro una Cheraschese sempre viva e pericolosa.

I padroni di casa scendono in campo con un 4-3-3 in cui Giacollo e Pini agiscono sugli esterni a supporto dell’unico centravanti Adubu; il Nichelino risponde a specchio, con Masi a fare da pivot e Dedaj, più arretrato, a inventare tra le linee.

I Lupi di Dughera entrano in campo con la fame del predatore aggredendo il primo possesso avversario e incutendo timore agli avversari. Al 7’ giro d’orologio, all’improvviso, Masi viene atterrato in area da un intervento scomposto di Casella. Dal dischetto si presenta Dedaj che fulmina il portiere spegnendo l’impeto focoso dei Lupi. Al 14’ il Nichelino fa tremare i cuori del pubblico sugli spalti con la punizione velenosa di Parizia che bacia l’incrocio dei pali prima di spegnersi sul fondo. Il match resta appeso ad un filo: la Cheraschese mantiene in mano il pallino del gioco senza però essere cinica e lucida sottoporta, il Nichelino invece si chiude a riccio cercando vie d’uscita in contropiede.

Ad inizio secondo tempo i Lupi di Dughera hanno una ghiotta occasione per ristabilire la parità: Cavaglia elude l’intervento del difensore con un’ottima sterzata ma sul più bello viene chiuso da un super intervento di Coco. I bianconeri aumentano i giri del motore e creano altre due enormi chance: prima Giacollo spedisce alto l’invito perfetto di Adubu, poi, lo stesso numero sette, manca il colpo grosso in area graziando il portiere. La Cheraschese, con il passare dei minuti si sbilancia in avanti e il Nichelino ha due occasioni gigantesche per mettere il sigillo definitivo: prima Battiston colpisce il palo interno incrociando con il destro, poi Scognamiglio, tutto solo davanti al portiere, spedisce clamorosamente a lato con l’esterno. Il match si infiamma ma, al 31’, ci pensa Granito a far calare il gelo e le tenebre sulla partita con un coast to coast fulmineo che si conclude con la rete del 2-0. Al tramonto del match, i Lupi riaprono i conti grazie al gol dal dischetto di Myzyri e cercano di raggiungere un pareggio fantascientifico ma il triplice fischio dell’arbitro sancisce la fine della battaglia.