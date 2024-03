Under 16 Regionali: le interviste post Cheraschese-Nichelino Hesperia

Il Nichelino vince lo scontro salvezza e si allontana dalle zone calde della classifica con un occhio già rivolto al prossimo e decisivo scontro diretto, del 6 aprile, contro il Saluzzo. La Cheraschese invece crolla in casa e resta appesa ad un filo sottilissimo, in attesa della sfida salvezza cruciale contro il Vigone che potrebbe decidere il destino delle due squadre. Al termine del match il mister della Cheraschese Walter Dughera ha dichiarato: “Sono veramente dispiaciuto per questi ragazzi perchè si allenano bene durante la settimana e non meritano questa classifica. Abbiamo dominato per 80 minuti; loro non hanno fatto niente in confronto a tutto quello che abbiamo costruito. Riusciamo sempre a creare almeno quattro occasioni nitide a partita ma non riusciamo mai a buttarla dentro. È tutto l’anno che è così: creiamo ma non concretizziamo. Il campo, in questo momento, dice questo ma noi ci crederemo fino alla fine per conquistare quanti più punti possibili nelle ultime tre partite per raggiungere quantomeno i play-out”.