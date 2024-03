Torneo delle Regioni, ci siamo! L'inizio fissato per Sabato

Adesso non si gioca più. Manca sempre di meno al Torneo delle Regioni 2024, di stanza in Liguria. Il Piemonte si prepara a una trionfale cavalcata, che le consentirebbe di salire sul tetto d’Italia ancora una volta. La competizione, che si terrà in Liguria dal 23 al 29 marzo, raggruppa l’ Under 19, l’Under 17, l’Under 15 maschili e femminili in un unico grandissimo evento.

La Sessantesima edizione del torneo vedrà coinvolte 1900 persone tra atleti, tecnici, dirigenti, arbitri. Saranno invece 78 le Rappresentative in corsa per la vittoria di una delle quattro categorie per un totale di 142 gare su 18 campi.

Per la prima volta, grazie alla collaborazione tra Lega Nazionale Dilettanti e vari organi di informazione regionali, saranno predisposte dirette streaming su Sky Sport e su Repubblica.it. Tutte le gare ad eliminazione diretta saranno proposte in diretta streaming. Dai quarti di finale in avanti, sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti verranno trasmesse le gare coperte da telecronaca. Su Sky, invece, sarà trasmesso un format di circa 13 minuti per venti settimane di fila. La comunicazione tradizionale, invece, coinvolgerà il territorio, grazie al supporto di Tuttosport, che segue l’evento a livello nazionale.

IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

U15: ore 9.30 – U17: ore 11.30 – femminile: ore 14.15 – U19: ore 16.45

23 Marzo – 1ªgiornata

24 Marzo – 2ª giornata

25 Marzo – 3ª giornata

26 Marzo – riposo

Seconda Fase

U15 e U17 ore 11.00 – femminile e U19: ore 14.30

27 Marzo – quarti di finale

28 Marzo – semifinali

U15: ore 9.30 – U17: ore 11.30 – femminile: ore 14.15 – U19: ore 16.45

29 Marzo – finali