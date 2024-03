Torneo delle Regioni eSports, al via la seconda edizione

La prima edizione del torneo si è tenuta con grande successo presso la sede degli Insuperabili Onlus a Torino, sotto la guida del Comitato Regionale FIGC-LND del Piemonte Valle d’Aosta. Quest'anno, la manifestazione si sposterà nella bellissima cornice ligure, con Genova che ospiterà dodici squadre provenienti da diverse regioni italiane, comprese quattro nuove partecipanti: Marche, Puglia, Toscana e Umbria. La kermesse si svolgerà presso il Genova Esplace di Via Magazzini del Cotone 5, un progetto visionario realizzato da Esportech, startup innovativa nel panorama e-sportivo.

L'evento non si limiterà alle sole competizioni di calcio virtuale. Sabato 23 marzo, oltre alle sfide digitali, ci sarà il prestigioso Master delle Regioni di Calcio da Tavolo, che vedrà i migliori giocatori del circuito nazionale confrontarsi per la prima edizione di questo trofeo. La presenza di entrambi i giochi nel contesto del Torneo delle Regioni a Genova rappresenta un'opportunità unica per celebrare la tradizione del Subbuteo e l'innovazione del calcio virtuale, dimostrando la continua evoluzione del mondo dello sport.

Per permettere a tutti gli appassionati di seguire l'azione in tempo reale, l'evento sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Twitch della LND eSport. Inoltre, domenica 24 marzo si terranno tre panel dedicati al calcio virtuale nel panorama dilettantistico, offrendo un'opportunità di riflessione e confronto su questo fenomeno in rapida crescita.