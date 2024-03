Torneo delle Regioni, comincia bene il Piemonte VDA

Comincia come meglio non poteva il Torneo delle Regioni per il Comitato Piemonte Valle d’Aosta. Le varie Rappresentative della Regione hanno dominato il Day 1 della competizione interregionale . Quattro vittorie e un pareggio per le formazioni dell’Under 15, 17, 19 e Femminile.

La formazione di mister Di Nuovo è l’unica che non comincia con una vittoria il Torneo Delle Regioni. Contro la Basilicata U15 finisce con uno scialbo 0-0. Nonostante entrambe le formazioni abbiano cercato frequentemente il gol, la gara ha faticato a sbloccarsi.

Grandissime vittorie invece per la compagine Under 17 e per il Femminile. La prima ha letteralmente strapazzato la Basilicata con un perentorio 0-3. I campioni di categoria in carica, dunque, partono subito in sesta e si piazzano al primo posto in classifica. Nel Femminile, la Rappresentativa piemontese ha spazzato via le avversarie: 0-5 il risultato finale. Vittoria di misura anche per l’Under 19.