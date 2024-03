La Freedom FC Women cade contro la Lazio capolista

LAZIO WOMEN-FREEDOM FC WOMEN 4-0

RETI: 8' rig. Moraca (L), 31' Visentin (L), 58' Palombi (L), 90'+4 Hovmark (L)

LAZIO WOMEN (4-3-1-2): Guidi; Pittaccio, Mancuso, Varriale, Gothberg; Castiello (65' Kuenrath), Ferrandi, Goldoni (58' Adami); Moraca (73' Proietti); Palombi (65' Hovmark), Visentin (65' Popadinova). A disp. Fierro, Reyes, Eriksen, Colombo. All.: Gianluca Grassadonia

FREEDOM FC WOMEN (4-3-3): Nucera; Devoto, Bruni (59' Vazquez), Giatras, Asta (75' Aime); Di Lascio (83' Robbione), Eletto (75' Cocco), Battaglioli; Serna, Mellano (83' Marrone), Burbassi. A disp. Passarella, Fadini, Ara, Martin. All.: Michele Ardito

ARBITRO: Ciro Aldi di Lanciano (Tommaso Tagliafierro di Caserta e Vincenzo Ferrara di Castellammare di Stabia).

Si interrompe dopo cinque partite la serie positiva della Freedom FC Women a cui non riesce l'impresa sul campo della capolista Lazio: niente da fare per le cuneesi al termine di una gara tutta in salita contro un'avversaria che si è dimostrata, ancora una volta, una vera e propria corazzata. Biancorosse che pagano non solo gli errori ma, anche le assenze pesanti della squalificata Zito al centro della difesa, di capitan Martin (problema muscolare riportato nell'allenamento del venerdì) in attacco, oltre ad alcuni acciacchi ancora non pienamente risolti; resta, comunque, la prestazione di spessore delle biancocelesti, brave a mettere sui propri binari la gara sin dai primissimi minuti. Eppure, al “Mirko Fersini” di Formello, il primo squillo è di marca ospite: palla recuperata alta e servita a Burbassi che si smarca e calcia dai 16 metri, centrale. Al 7' è già svolta: Asta atterra Visentin in area, l'arbitro fischia il rigore trasformato da Moraca che porta in vantaggio le padrone di casa. Al minuto 11' contropiede biancoceleste che porta al tiro Visentin: bel balzo di Nucera che blocca. Nella fase centrale del primo tempo, la Freedom ci prova: al 20' azione insistita sull'asse destro, cross di Serna e tiro di prima intenzione di Mellano, deviato in corner. Subito dopo, occasione importante: angolo di Di Lascio da destra, sfera che arriva sui piedi di Serna che colpisce di potenza in area, mandando alto. Superata la mezz'ora, la Lazio torna in controllo delle operazioni: Moraca sventaglia per Visentin che, in area, la mette sul sinistro e batte Nucera sul primo palo. Nella ripresa la Lazio consolida il punteggio e blinda i tre punti: dopo un miracolo di Nucera nel tu per tu contro Visentin ed un palo preso da Pittaccio al termine di uno spunto personale convergendo da destra, arriva il tris al 58': sfortunato intervento in ripiegamento difensivo di Mellano che, con il suo tocco al limite della propria area, di fatto smarca Palombi di fronte a Nucera; la calciatrice biancoceleste non sbaglia e fa 3-0. Nell'ultima mezz'ora girandola di cambi: c'è ancora spazio per un palo esterno di Moraca su punizione ed un tentativo di Robbione dal limite, prima del poker della neoentrata Hovmark che approfitta di un errore biancorosso in disimpegno per sgusciare in area e fissare il punteggio sul 4-0 definitivo. Freedom FC che resta a quota 20, ma con margine sulla zona retrocessione: in fondo vince solo il San Marino Academy (3-1 a Ravenna), le biancoblu rimangono a +4 sul Pavia Academy, ora terzultimo. Sabato 30 marzo si torna al “Paschiero” dove arriverà il Brescia per l'ultimo turno prima della sosta per le Nazionali.