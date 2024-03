Freedom FC Women: le dichiarazioni del tecnico Ardito

La Freedom FC Women non riesce nell'impresa di fermare la capolista Lazio: nella ventiduesima giornata di Serie B Femminile, le biancocelesti vincono 4-0 al “Mirko Fersini” di Formello grazie ai gol di Moraca, Visentin, Palombi e Hovmark, interrompendo così la serie positiva (che durava da cinque gare) delle cuneesi. Questo il commento di mister Michele Ardito al termine dell'incontro: “Avevamo preparato la gara per stare dentro la loro metacampo e non farci schiacciare: l'approccio è stato corretto, ho visto palleggiare e verticalizzare bene. Poi con il rigore che ha sbloccato la gara (e che potevamo evitare di concedere) e con il raddoppio nato da una palla gestita male a centrocampo, è diventata dura. Nella ripresa – spiega l'allenatore biancoblu - volevamo cercare la prestazione ma una carambola ha creato l'assist perfetto per il 3-0: ho comunque visto la mia squadra lottare contro un avversario strutturato in tutti i sensi, da Roma ci portiamo la voglia di non mollare in campo. Faccio un plauso alle ragazze per la determinazione su ogni pallone: la sconfitta non altera la considerazione positiva sul valore del gruppo e cambia poco la classifica quindi non bisogna abbatterci. Ora riposiamo – conclude Ardito - , recuperiamo energie per la gara interna con il Brescia, ripartendo a testa alta”.

Ricordiamo che sabato 30 marzo (ore 14.30) la Freedom FC Women ospiterà, appunto, il Brescia allo Stadio “Fratelli Paschiero”.