Per i Pulcini 2013 del Valle Po è finale nel torneo Pulcino di Pasqua

I Pulcini 2013 del Valle Po ci hanno preso gusto. Per il secondo anno di fila, infatti, conquistano la finale del prestigioso torneo «Pulcino di Pasqua», giunto quest’anno alla 42esima edizione. Dopo aver superato le tre fasi di qualificazione, i giovani rossoblù a Pasqua scenderanno sul campo del Barcanova per cercare di mettere la classica ciliegina sulla torta di questa lunghissima kermesse giovanile che ha aperto i battenti lo scorso 7 gennaio. Un percorso che ha visto i ragazzini allenati da Nicola Campanella protagonisti indiscussi.

A loro, allo staff tecnico e dirigenziale va un grande applauso. Ecco chi sono i 2013 rossoblù artefici di questa splendida ed entusiasmante cavalcata: Ferrero Edoardo, Borgogno Francesco, Ellena Enrico, Peirone Erik, Borgogno Giuseppe, Bertorello Gabriele, Ferretti Alex, Fantone Lorenzo, Quaglia Leonardo, Ferrero Marco, Drago Francesco, Gelsomino Gioele, Petroccelli Tommaso. Ottimo il lavoro di mister Campanella coadiuvato dal vice Motta Simone. Fabrizio Ferretti e Stefano Ferrero i dirigenti di questo fantastico gruppo. Un ulteriore occasione per confrontarsi con squadre blasonate, oltre a vivere una bellissima esperienza, importante anche sotto il profilo della crescita sportiva. In bocca al lupo ragazzi