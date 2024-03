Finale raggiunta per i Pulcini 2011 del Valle Po nel torneo Pulcino di Pasqua

Come i loro colleghi del 2013, anche i Pulcini 2011 del Valle Po hanno raggiunto la finale del prestigioso torneo «Pulcino di Pasqua», giunto alla 42esima edizione.

I ragazzi allenati dall'allenatore Daniele Giacchero hanno superato alla grande le prime tre fasi del torneo; nella prima hanno battuto 5-1 il Cuneo Oltrestura al loro debutto, vincendo poi contro la Rivese per 3-2 e contro il Luserna per 4-2. Questi risultati hanno permesso al Valle Po di accedere alla seconda fase, dove hanno vinto nuovamente contro il Cuneo Oltrestura per 3-1, battuto 4-0 la Roretese e perso di misura contro l'Infernotto. La terza fase per il Pulcini 2011 si è aperta con la vittoria per 4-2 sul Luserna; nella seconda sfida sono stati battuti 0-6 dal Morevilla, ma nell'ultima sfida sono riusciti a vincere 6-1 contro l'Infernotto, accedendo così alla finale.

I complimenti per questo bel traguardo raggiunto vanno a: Chiabrando Matteo, Fusillo Luca, Scalerandi Simone, Luli Rikardo, Ben Rahal Merwen, Depretis Sebastiano, Paseri Matteo, Iaria Nicolò, Dossetto Lorenzo, Chiabrero Francesco, Chiabrero Samuele.

I nostri complimenti vanno anche al tecnico Daniele Giacchero, che ha saputo guidare nel migliore dei modi la sua squadra in questo torneo.

In bocca al lupo a tutti per la finale!