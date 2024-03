Under 14 Regionali: SiSport-Rosta 5-2

MARCATORI: pt 11’ Labonia (R), 14’ Guzun (S), 24’ Lonardo (S), 30’ Del Bosco (S), st 18’, 30’ Baltera (S), 32’ Lo. Milan (R)

SISPORT (4-3-1-2): Falca 6; Vietri 6.5 (1’ st Manes 6.5), Cappuccio 7, D’Attoli 6, Guzun 7.5; Lauriola 6.5, Cocciolo sv (10’ pt Albanese 6.5, 16’ Onofrio 6.5), Leone 6.5 (11’ st Castrignano); Lonardo 7 (12’ st. Spagnolo 6.5); Del Bosco 7 (7’ st Le. Milan 7), Petralito 6 (1’ st Baltera 7.5). A disp. Russo. All. Gallo.

ROSTA (4-3-3): Godel 6; Fiorini 6 (15’ st Costamagna 6), Solza 6.5, Fagnano 6.5, Del Vecchio 6; Molon 6, Nuzzolese 6, Labonia 6.5 (25’ st De Cillis sv); Picotti (12’ st Loccisano 6), Sanvito 6, Carere 6 (33’ pt Lo. Milan). A disp. Branda Bruno, Suriano. All. Casimiro.

ARBITRO: Bilotta di Nichelino

La Sisport inizia la partita prendendo subito il controllo del pallone: nei primi dieci minuti crea due grosse occasioni con Petralito, che di testa da pochi passi alza sopra la traversa, e poi con Leone, che ci prova di prima intenzione dal limite, calciando alto anche lui. All’11’ a sorpresa a passare in vantaggio è il Rosta, con Labonia che trova una gran conclusione da fuori area, con il pallone che prende un effetto a scendere che non lascia scampo a Falca. Il vantaggio non dura molto però: prima del quarto d’ora Guzun chiude una triangolazione ed entrato in area calcia un diagonale che non lascia scampo a Godel. Avendo raggiunto il pareggio immediatamente, i padroni di casa riescono così riprendere il loro piano di partita, continuando a controllare la partita e creando occasioni fino a quando, al 24’, Lonardo calcia dal limite dell’area - defilato sulla sinistra - con un diagonale che Godel tocca solo, ma senza riuscire ad evitare il gol del 2-1. Alla mezzora arriva anche il tris di Del Bosco: bellissima azione di Cappuccio che si mette in proprio, saltando due difensore e poi calciando. Conclusione respinta e tap in di Del Bosco.

Nella ripresa cambiano i protagonisti, ma non il canovaccio di gara: i padroni di casa creano occasioni a ripetizioni con i nuovi entrati - Milan e Baltera vanno entrambi vicino al gol di testa, ma trovando la risposta di Godel - mentre gli ospiti cercano di tenere botta per provarci in ripartenza. Al quarto d’ora ci prova il neo entrato Onofrio con una bella conclusione dal limite che però, anche complice il forte vento, finisce a lato. I tempi però sono maturi per il poker della Sisport, che arriva a firma Baltera, che di testa infila su cross di Milan. La Sisport non doma va vicino al quinto gol con Spagnolo, la cui conclusione però prima picchia la parte inferiore della traversa e poi non riesce a superare la linea di porta. Alla mezzora Baltera fa doppietta: cross dalla destra, lui si apposta sul primo palo e deviazione al volo per il 5-1. Nel finale il Rosta si prende l’onore delle armi con il gol di Lorenzo Milan, che recupera palla strappandola dai piedi della difesa e inifila alle spalle di Falca