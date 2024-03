Under 15 Regionali: Olympic Collegno-Gassino San Raffaele 1-1

Marcatori: st. 2’ Chiechio (O.C.), st. 6’ Torre (G.S.R.)

Olympic Collegno (4-2-3-1): Giudice, Nicosia, Vasiliu, Neri, Botta, Chiechio (st. 29’ Porfido), Curea (st. 7’ De Luca), Lino, Raverta (st. 29’ D’Angelo), Capodici (st. 15’ Riccitelli), Suraci. Allenatore: Diego Di Parigi.

Gassino San Raffaele (4-2-3-1): Velardo, Viarengo (st. 12’ Ceravolo), Savini, Ben Salah, Barbagallo (st. 1’ Degani), Borsello, Belfiore (st. 1’ Alvaro), Torre, Bertinaria, Barberio (st. 9’ Albano), Spigarolo. Allenatore: Massimo Cirone.

Espulsioni: pt. 28’ Borsello

Arbitro: Riccardo Curioso da Collegno.

Nella ventiduesima giornata di campionato la sfida tra Olympic Collegno e Gassino San Raffaele si è conclusa con un pareggio di 1 a 1. Entrambe le squadre hanno segnato le loro reti all’inizio del secondo tempo e a pochissimi minuti di distanza l’una dall’altra. Quella giocata tra gli arancioni di casa e i blu del Gassino è stata una partita che avrebbe potuto fare la differenza in classifica ma che invece si è rivelata alquanto scarna di iniziative individuali valide. Il Gassino in classifica si ritaglia la quinta posizione con trentaquattro punti seguito, con gli stessi punti, dall’Olympic Collegno.

Durante il primo tempo gli ospitanti hanno pressato sistematicamente sull’avversario senza riuscire però a portare a termine alcuna iniziativa. Le occasioni andate perse sono state diverse ma non per questo gli arancioni si sono lasciati demoralizzare e fino al duplice fischio di fine primo tempo si sono spinti in diversi ma sfortunati tentativi. Se le redini della partita durante il primo tempo sembravano essere in mano all’Olympic Collegno, alla ripresa dei giochi sono passate in mano agli ospiti che hanno cercato di aprire il baricentro cercando di impostare in maniera più compatta la linea d’attacco. Quando tutti meno se lo aspettavano al 2’ è arrivata la prima rete: Neri dell’Olympic batte un angolo, la palla viene intercettata subito da Chiechio che slanciandosi la colpisce e con una testata la manda tra le maglie della rete del Gassino San Raffaele. In campo si esulta ma gli ospiti non perdono tempo, tanto che pochi minuti dopo recuperano. Torre del Gassino al 6’ calcia un rigore e senza troppa difficoltà conquista il primo e ultimo gol per la sua squadra.

Il Collegno, dopo un momento in cui si è visto più impegnato sulla linea difensiva, ritenta di avvicinarsi alla porta degli ospiti ma non riesce a imbucare il pallone. Un'occasione per gli ospiti si presenta al 22’, ma anche loro devono fare i conti con la sfortuna: Giuranna, ricevuta la palla da Torre, calcia ma la manda fuori. Un altro tentativo viene fatto dai blu al 34’, ma ancora una volta non va a buon fine.

LE INTERVISTE:

Al termine del match Di Parigi dell'Olympic afferma: “Sono deluso dal risultato, durante il primo tempo abbiamo creato delle occasioni, peccato che non siamo riusciti a portarle a termine. Nonostante siamo stati un po’ superficiali sotto porta, abbiamo espresso un buon calcio.”

Cirone, commentando la partita appena conclusa,invece dice: “Il primo tempo lo hanno giocato molto meglio i nostri avversari, noi per fortuna durante il secondo abbiamo recuperato, ci siamo sbloccati e abbiamo iniziato a giocare bene. Noi abitualmente giochiamo per vincere ma alla fine che vada come deve andare.”