Nasce la Gold Cup, la Champions League giovanile

Enormi novità in arrivo nel calcio giovanile piemontese. Il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta ha in serbo una bellissima novità per la prossima giornata. Il nome ufficiale è quello di “ Gold Cup ”, una competizione basata sul modello della Champions League, ma a misura delle Giovanili Regionali.

Le squadre qualificate saranno le prime 3 di ogni girone e la migliore quarta. Si giocherà in infrasettimanale, molto probabilmente con il mercoledì come giorno di partenza. Giocheranno la competizione sia l’Under 15 sia l’Under 16, ma anche l’Under 17. Le 16 squadre formeranno quattro quadrangolari con gare di andata e ritorno. Le prime due accedono ai quarti. L’unica partita in gara secca sarà la finale.