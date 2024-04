Under 17 Regionali: Venaria-Pro Eureka, il recupero della 22^ giornata

Appuntameno per domani alle ore 18.30 in quel di Venaria per il recupero della ventiduesima giornata tra i padroni di casa e la Pro Eureka.

Una sfida che potrebbe dire molto sulla stagione di entrambe le squadre e i rispettivi obiettivi.

Una vittoria dei padroni di casa infatti, significherebbe un netto salto in avanti rispetto alla zona playout, che andrebbe così lontana ben undici punti: un distacco traducibile in “salvezza tranquilla”. Non sarà però facile per il Venaria, considerando la qualità della Pro Eureka. La formazione di Settimo è in piena lotta playoff, e tre punti la manderebbero a ridosso delle prime della classe.

Al momento, i padroni di casa di domani si trovano al settimo posto in classifica, con 31 punti conquistati in ventidue partite giocate; il Pro Eureka, invece, è al quinto posto, con 13 punti di vantaggio dalla rivale di domani.

Domani ci si apsetta una grande partita, tra due formazioni che hanno grandi obiettivi da raggiungere e che non hanno intenzione di fermarsi proprio adesso.